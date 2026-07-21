Bolojan: Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România în cel mai mare producător de gaze din UE

sursa foto: Facebook / Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, marţi, că exploatarea gazelor din Marea Neagră va face din România cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, scrie Agerpres.

„Ieri, Romgaz şi OMV Petrom au finalizat instalarea platformei de producţie pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, cel mai mare proiect de gaze naturale din România. Structura de susţinere a platformei a fost montată şi fixată pe fundul mării. Are o înălţime totală de peste 220 de metri şi o greutate de peste 16.000 de tone, fiind transportată şi instalată cu nave speciale în ultimele luni. Instalarea platformei şi a conductei de 160 de km, care face legătura cu ţărmul, sunt etapele esenţiale ale proiectului. Lucrările vor continua şi în următoarele luni, prin realizarea tuturor racordurilor, şi se vor finaliza cu testarea instalaţiilor, astfel încât exploatarea gazului să înceapă din anul viitor”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Premierul interimar a subliniat că proiectul are o importanţă strategică pentru sectorul energetic al ţării.

„Noile cantităţi de gaz vor permite relansarea industrială, asigurarea îngrăşămintelor pentru agricultură din producţia internă (combinatul Azomureş), în condiţii bune pentru agricultori, precum şi asigurarea gazului necesar consumului locuinţelor la un preţ stabil în anii următori. Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România într-un actor relevant în furnizarea securităţii energetice în regiune şi în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Mulţumesc echipelor de proiect ale celor două companii pentru respectarea programului de lucrări”, a mai afirmat Bolojan.