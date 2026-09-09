Ce spune raportul despre România al unui think-tank conservator din SUA despre instabilitatea politică de la București

Un raport al unui think tank conservator din SUA avertizează că problemele interne ale României se răsfrâng asupra capacității de a atrage capital străin. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un raport despre România elaborat de think tank-ul conservator american The Heritage Foundation avertizează în legătură cu riscurile interne care amenință relația țării cu piețele internaționale de capital.

România depinde de banii investitorilor străini, care finanțează deficitul, datoria publică, plata serviciului datoriei, dar și investițiile, iar raportul abordează criza politică și subliniază că Washingtonul nu îi poate oferi Bucureștiului voința politică de care țara are nevoie pentru a-și transforma economia în conformitate cu principiile pieței libere.

Fragmente din documentul menționat, în continuare.

The Heritage Foundation: Obstacolele interne persistente ale României amenință dinamica fluxurilor de capital

"Dintr-o perspectivă geostrategică mai largă, continuarea consolidării relațiilor bilaterale pragmatice cu România în domenii-cheie precum politica economică, energetică și de securitate este în interesul politicii externe a Americii.

În pofida indicatorilor favorabili și a contextului strategic, obstacolele structurale semnificative din România amenință să blocheze următorul val de capital privat american. Dacă Bucureștiul dorește să rămână competitiv în raport cu statele similare din regiune, trebuie să abordeze de urgență deficiențele persistente din guvernanța economică și să urmărească realizarea unor reforme mai ample.

Principalul factor de descurajare invocat frecvent de întreprinderile americane este lipsa predictibilității instituționale interne. Cadrul legislativ românesc este predispus la adoptarea frecventă, fără o notificare prealabilă, a unor ordonanțe de urgență care modifică peste noapte structurile impozitării companiilor, plafoanele pentru microîntreprinderi și obligațiile privind asigurările sociale.

Pentru companiile americane, această instabilitate normativă introduce un cost suplimentar semnificativ în desfășurarea operațiunilor. Aceste dificultăți au fost amplificate de instabilitatea coalițiilor (de guvernământ, n.r.), incertitudinea guvernării și măsurile de reglementare pe termen scurt.

The Heritage Foundation: României este considerată "moderat liberă"

Exemplul central recent al acestor tendințe îl reprezintă blocajul politic în curs, în cadrul căruia doi candidați pentru funcția de prim-ministru nu au reușit să obțină aprobarea parlamentară, pe fondul disputelor politice generate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

România este un partener strategic de încredere pentru Statele Unite și NATO, însă Washingtonul ar trebui să încurajeze Bucureștiul să asocieze această fiabilitate externă cu o mai mare predictibilitate internă.

Potrivit celei mai recente ediții anuale a 'Indexului libertății economice' elaborat de The Heritage Foundation, economia României este considerată 'moderat liberă'. Evoluția țării către o mai mare reziliență și competitivitate economică a fost frânată de deficiențe instituționale și puncte vulnerabile care necesită reforme suplimentare.

Pentru a deveni o economie mai liberă și mai competitivă, România va trebui să se concentreze pe îmbunătățirea sistemului judiciar, consolidarea eforturilor anticorupție, eliminarea rigidităților de pe piața muncii și continuarea modernizării sectorului financiar.

În acest scop, una dintre modalitățile practice prin care Washingtonul își poate consolida implicarea este continuarea cooperării cu România prin Inițiativa celor Trei Mări. Lansată oficial în 2016, inițiativa urmărește consolidarea proiectelor de infrastructură, energie și interconectivitate digitală între țările riverane Mării Adriatice, Mării Baltice și Mării Negre și conectarea acestora pentru o dezvoltare regională mai amplă.

The Heritage Foundation: Washingtonul nu îi poate oferi Bucureștiului voința politică de care are nevoie

Pentru a institui un parteneriat economic bilateral mai pragmatic între cele două state aliate și pentru a transforma dinamica generată de comerț în capital strategic rezilient pe termen lung, atât Washingtonul, cât și Bucureștiul trebuie să acționeze decisiv.

Washingtonul nu îi poate oferi Bucureștiului voința politică de care țara are nevoie pentru a-și transforma economia în conformitate cu principiile pieței libere. Cu toate acestea, prin implicări mai directe și mai deschise în dialogurile privind politicile publice esențiale, Statele Unite se pot angaja în mod constructiv pentru a-și susține poziția, mai ales având în vedere faptul că interacțiunea strategică dintre libertatea economică, independența energetică și securitatea națională este mai importantă ca niciodată.

Un element major încă nesoluționat al acestei discuții îl reprezintă finalizarea vânzării activelor internaționale ale Lukoil către Carlyle Group, tranzacție care include rafinăria Petrotel, sursa fundamentală de aprovizionare a pieței de carburanți din România.

Washingtonul se poate implica, de asemenea, la nivel tehnic și practic, într-un mod care să permită României să își accelereze dezvoltarea economică. Există numeroase posibilități de proiecte cu potențial de dezvoltare economică, inclusiv, dar fără a se limita la, extinderea conectivității transdanubiene și explorarea unor posibilități pe termen mai lung, precum consolidarea conexiunilor de date prin Marea Neagră.

The Heritage Foundation: Interesele SUA impun sprijinirea României, prin intensificarea cooperării

În esență, relația economică a Americii cu această țară va fi cel mai bine valorificată prin intermediul sectorului privat: catalizatorul unei transformări economice reale și semnificative.

România s-a dovedit a fi un aliat de încredere, favorabil pieței, aflat în prima linie a securității transatlantice. Cu toate acestea, pregătirea militară nu poate exista într-un vid economic. Prin îmbunătățirea mediului său intern de reglementare, prin investiții masive în infrastructura fizică și prin aprofundarea în continuare a integrării sale cu piețele americane de energie și tehnologie, România își poate consolida statutul de ancoră economică indispensabilă pentru Statele Unite pe acest front strategic esențial.

O economie românească dinamică și rezilientă ar constitui un factor eficient de descurajare a instabilității regionale. Washingtonul trebuie să colaboreze cu Bucureștiul în vederea acestui obiectiv strategic, canalizând forța sectoarelor private ale celor două țări pentru a consolida această alianță vitală", se spune în documentul citat.

Consilier prezidențial: Eforturile lui Nicușor Dan dau rezultate

Consilier prezidențial Marius Lazurca a semnalat raportul The Heritage Foundation într-o postare pe X.

"Efortul coordonat și consecvent al instituțiilor, sub coordonarea președintelui Nicușor Dan, produce rezultatele așteptate", a scris Lazurca.

Efortul coordonat și constant al instituțiilor, sub coordonarea Președintelui @NicusorDanRO, produce rezultatele scontate.



"Romania is a serious American ally with strategic geography and a durable transatlantic orientation. While challenges exist on the level of governmental… — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) September 9, 2026

El a postat concluzia din finalul documentului, care are următorul conținut:

"România este un aliat american important, beneficiind de o poziționare geografică strategică și de o orientare transatlantică durabilă. Deși există provocări în ceea ce privește stabilitatea guvernamentală și presiunile asupra securității, interesele Americii constau în sprijinirea eforturilor României de a-și transforma avantajele existente în capacități durabile de forță, reziliență energetică și putere economică, prin intensificarea cooperării".