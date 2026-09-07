România își pregătește apărarea pentru următorii 20 de ani. Ce se întâmplă cu trupele SUA și ce a decis CSAT la Cotroceni

3 minute de citit Publicat la 19:18 07 Sep 2026 Modificat la 19:59 07 Sep 2026

România s-a angajat, alături de Aliați, la Summitul NATO de la Haga din 2025 ca, până în anul 2035, să majoreze alocarea bugetară până la 5%. FOTO: presidency.ro

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), condus de președintele Nicușor Dan, a aprobat luni Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036 și programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei până în 2044. CSAT a analizat, de asemenea, dialogul cu Statele Unite privind prezența trupelor și capabilităților americane în România, membrii Consiliului considerând consolidarea posturii SUA în țara noastră o investiție strategică în securitatea României și în apărarea Flancului Estic al NATO.

"Consiliul a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Acest document programatic asigură corelarea optimă între necesitățile operaționale de echipamente militare și resursele financiare multianuale alocate apărării. Totodată, Planul facilitează consolidarea capabilităților existente și introducerea altora noi, sustenabile, flexibile și mobile, în măsură să răspundă riscurilor și amenințărilor curente.

România s-a angajat, alături de Aliați, la Summitul NATO de la Haga din 2025 ca, până în anul 2035, să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB: 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu.

Creșterea alocațiilor bugetare pentru apărare reprezintă o oportunitate pentru industria de profil din România, care se poate astfel moderniza prin atragerea de tehnologii performante și know-how, inclusiv prin colaborarea cu companii consacrate în domeniu", precizează Administrația prezidențială printr-un comunicat de presă.

Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei până în 2044

CSAT a aprobat și Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în Analiza Strategică a Apărării, aprobată de CSAT în anul 2025.

"Nivelul de ambiție al Armatei României este definit de necesitatea descurajării, combaterii și contracarării amenințărilor și provocărilor la adresa integrității teritoriale, a suveranității naționale, a stabilității și a progresului economic, precum și de gestionarea optimă a responsabilităților privind apărarea colectivă. Se menține necesitatea creșterii capacității de luptă a structurii de forțe, ceea ce impune o alocare suficientă a fondurilor pentru toate categoriile de costuri, cu accent pe înzestrare, operare și pregătire pentru luptă".

În privința dezvoltării industriei naționale de apărare, prin modernizare și capacitatea de a produce sisteme de înaltă performanță, CSAT a aprobat Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, elaborat de Grupul de lucru interinstituțional constituit la nivelul Executivului și dedicat unor achiziții specifice de capabilități.

"Toate aceste decizii politice, militare și industriale răspund angajamentelor României pentru protejarea suveranității naționale și consolidarea securității spațiului Aliat".

În contextul în care Statele Unite ale Americii se află în plin proces de revizuire a posturii sale militare în Europa, Consiliul a evaluat stadiul actual și etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezenței trupelor și capabilități americane în țara noastră.

"Membrii Consiliului consideră că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică în securitatea României și un factor esențial pentru descurajarea și apărarea Flancului Estic al NATO și a întregului spațiu euroatlantic".

Elementele specifice ale sprijinului națiunii gazdă (Host Nation Support) oferit de România, adaptat cerințelor operaționale și logistice ale forțelor americane, sunt analizate în prezent în cadrul unui efort interinstituțional care va fundamenta, în perioada imediat următoare, adoptarea unor decizii concrete.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat, săptămâna trecută, că nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu că trupele americane ar urma să plece din România.

De asemenea, ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit sâmbăta trecută, la Bucureşti, cu o delegaţie a Congresului american condusă de Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate din Camera Reprezentanţilor. S-a discutat despre Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA şi consolidarea prezenţei NATO în regiune.

Oana Ţoiu şi Mike Rogers au vorbit despre menţinerea unei prezenţe militare consolidate în România şi pe Flancul Estic, în contextul în care SUA îşi revizuiesc dispozitivul din Europa. Au mai fost abordate dialogul constant cu comandantul suprem al forţelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus Grynkewich, şi legea americană a bugetului apărării (NDAA).