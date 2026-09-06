Președintele Nicușor Dan a convocat luni Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Se discută implementarea programului SAFE

1 minut de citit Publicat la 10:11 06 Sep 2026 Modificat la 10:34 06 Sep 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației preziențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, Programul Armata României 2044 și documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru interinstituțională din data de 13.08.2026.

Ședința CSAT ar urma să abordeze și termenii de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa, precum și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, a precizat sursa citată.

Situația de securitate din jurul României, în analiza CSAT

"O ședință extrem de importantă, pentru că are în vedere, în primul rând, o analiză a planului de înzestrare a Armatei pentru anii 2027 - 2036, dar și analiza programului SAFE: ce s-a făcut până în momentul de față, ce investiții se derulează, cum decurg contractele din programul SAFE.

Un alt punct este cel referitor la bazele militare americane din România. Se va discuta și programul complex de dezvoltare a armatei până în 2044. Acesta are mai multe componente care se referă la resursa umană, la profesionalizare, modernizarea armatei în următorii 15 ani dar și la securitatea cibernetică și noile tehnologii.

Sunt și suplimentare pe ordinea de zi a ședinței CSAT, inclusiv analiza războiului dintre Rusia și Ucraina", a relatat Vasile Marcu, jurnalist Antena 3 CNN.