Miruță spune că Ucraina nu a răspuns la toate întrebările României despre drona explodată în Portul Constanța, deși au trecut trei luni

Radu Miruță: Apreciem că trei sferturi dintre răspunsuri sunt clarificatoare. FOTO: Antena 3 CNN

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat luni, pentru Defense România, că Ucraina nu a transmis încă toate informațiile solicitate de România în legătură cu drona care a explodat în luna iunie în Portul Constanța. Datele sunt necesare pentru ca autoritățile române să poată finaliza raportul privind incidentul.

Întrebat dacă s-au primit răspunsurile transmise de statul român, Radu Miruță a răspuns: „La follow up, nu. Am vorbit cu noul ministru al Apărării, spunea că a auzit, știe… La trei sferturi s-a primit. Adică mare bucată a fost elucidată. Eu vă spun că pe unele chestii mai pot fi păcălit, pe bucata asta tehnică nu pot fi păcălit. Îngustăm lucrurile până când ne lămurim sau până când ne dăm seama că nu vor să ne lămurească. Dar nu suntem acolo încă”.

Precizările sale vin după ce, în luna iulie, Radu Miruță anunța că Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări inițiale, după ce o dronă marină ucraineană a explodat în Portul Constanța la începutul lunii iunie. Atunci, partea ucraineană a confirmat că a pierdut controlul asupra a patru drone cu o zi înainte, dar afirmă că a fost un incident izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Rusiei. Ministrul Apărării a declarat ulterior la Antena 3 CNN că România a cerut informații suplimentare de la autoritățile ucrainene despre drona navală care a ajuns în Portul Constanța

De asemenea, Radu Miruță a mai spus că a cerut Ucrainei ca toate dronele lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodistrugă înainte de a ajunge pe țărmul românesc, pentru a nu se mai repeta situația de acum aproape trei luni.

„Există cu certitudine o soluție tehnică pentru ca acest lucru să se întâmple. Cerința asta a noastră nu încurcă cu nimic frontul”, a spus ministrul Apărării.

„Nu ne fac nouă un avantaj care îi dezavantajează pe ei”, a spus ministrul Apărării. „Asta se poate întâmpla fără niciun fel de problemă, Noul ministru al Apărării din Ucraina mi-a spus că nu are ceva împotrivă și se va ocupa ca asta să se întâmple. Este un pas bun, pentru că de obicei în diplomație sau în zona militară, care și ea este un pic diplomatică, dacă nu vrei ceva, nu spui ferm. O lași așa. El a spus ferm”, a precizat Radu Miruță.

De ce sunt folosite avioanele F-16 pentru doborârea dronelor

El a forbit și despre capacitățile României de a doborâ drone: „Cu cele pe care le avem acum și planul la care se lucrează acum, estimarea mea realistă este că, aproximativ, sigur, depindem de scenarii, într-o lună cresc foarte mult șansele să dăm jos dronele cu apărare antiaeriană de la sol".

Radu Miruță a mai spus că există resurse pentru a da dronele jos. "Toată lumea spune: de ce consumați o rachetă care costă mai mulți bani și nu dați jos cu o rachetă antiaeriană de la sol? Niciodată nu folosim avioanele de vânătoare când zona respectivă e apărată de un sistem de la sol. Unde nu avem noi suficienți gardieni, ducem gardianul ăsta, care e un gardian mobil. Așa arată capabilitățile pe care România le are. Sunt alte țări despre care lumea crede că au mai multe capabilități militare și care nu dau drone jos. Nu le dau pentru că nu pot".

Radu Miruță, a declarat pentru Antena 3 CNN că incidentele în care drone ajung pe teritoriul României „nu sunt normale”, după ce autoritățile au stabilit că drona ale cărei fragmente au fost descoperite, sâmbătă, în zona plajei Tuzla, era de proveniență ucraineană și transporta explozibil. Miruță a subliniat că România „nu e o țară aflată în război” și nu ar trebui să suporte astfel de consecințe. Ministrul a precizat că autoritățile române discută permanent cu partea ucraineană în legătură cu aceste incidente.