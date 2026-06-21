Cine e Florin Zaharia, ministrul propus de Veștea la Fonduri Europene. A discutat cu el chiar în timpul Congresului PNL

Adrian Veștea, alături de Florin Zaharia, ministrul desemnat pentru fondurile europene. Foto: Facebook/Adrian Veștea

Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit duminică cu Florin Zaharia, ministrul desemnat al Investițiilor și Proiectelor Europene, pe care l-a considerat „un profesionist foarte apreciat, cu experiență solidă în relația cu instituțiile europene și în gestionarea fondurilor europene”. Anunțul a fost făcut în aceeași zi în care PNL organizează un congres pentru alegerea unei noi conduceri în jurul președintelui Ilie Bolojan, în timp ce aripa Veștea din PNL a acuzat „userizarea” partidului.

Conform lui Veștea, „fondurile UE sunt principala sursă de investiții a țării” și „cea mai presantă temă pentru România este „încheierea cât mai bine posibil a implementării PNRR”.

„Am pierdut o lună și jumătate în care Guvernul nu a avut drept de inițiativă legislativă și mai multe jaloane și ținte negociate cu Comisia Europeană nu au putut fi duse la îndeplinire din acest motiv”, a spus Veștea, într-o postare publicată pe Facebook.

Florin Zaharia a fost unul dintre principalii oameni de legătură ai României cu Comisia Europeană în ceea ce privește aspecte cheie ale PNRR și a coordonat, din poziții tehnice și administrative, dosare esențiale pentru atragerea banilor europeni, a precizat Adrian Veștea.

„În ultimul an, în calitate de secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a gestionat domenii cheie precum fondurile europene, bugetele publice de investiții și relația cu autoritățile publice locale. Anterior, a condus Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a lucrat ca expert în atragerea baniilor europeni în domeniul infrastructurii de transport”, a spus Adrian Veștea.

Premierul desemnat a precizat că, „dacă vrem să absorbim cât mai mulți din restul de încasat de la UE, trebuie să îndeplinim două condiții cât mai repede: un Executiv funcțional cu puteri depline și Parlamentul care să adopte proiectele la care s-a lucrat în toată această perioadă, dar care nu au putut fi promovate la nivel guvernamental”.

„România are nevoie, în această etapă, de oameni care cunosc foarte bine mecanismele europene, care pot lucra direct cu Comisia Europeană și care pot transforma proiectele pregătite în bani atrași efectiv pentru economie și comunități”, a spus premierul desemnat Adrian Veștea, referitor la Florin Zaharia.