Ciucu: Există riscul ca PNL să se rupă dacă pleacă de la guvernare. Bolojan nu îi poate opri pe colegii cărora le e mai bine la PSD

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv Prime Time", şi Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat joi seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN că nu exclude scenariul în care partidul din face parte ar putea să se rupă, după ce, în urmă cu două zile, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. "Dacă ne uităm în istorie, întotdeauna, când un partid a plecat de la guvernare, nu întotdeauna a plecat întreg. Dacă nu se mai regăsesc cu Partidul Liberal Naţional, le e mai bine lângă Partidul Social Democrat, drum bun! Dragoste cu sila nu se poate", a spus Ciucu în timpul declaraţiilor. Surse Antena 3 CNN au spus că se vorbeşte despre 15 parlamentari care ar putea avea o poziție diferită de cea a conducerii PNL.

Prezent în platoul emisiunii "Decisiv Prime Time" de la Antena 3 CNN, Ciprian Ciucu a fost întrebat de prezentatoarea Cătălina Porumbel dacă există varianta ca Partidul Naţional Liberal să se rupă, iar răspunsul lui a fost următorul:

"Nu-mi doresc ca partidul meu să se rupă, da?!? Nu-mi doresc. Din păcate, dacă ne uităm în istorie, întotdeauna, când un partid a plecat de la guvernare, nu întotdeauna a plecat întreg. Au mai fost firimituri, rămăşiţe, care şi-au dorit să rămână la guvernare – cea mai mare a fost ALDE. Întotdeauna poate să existe şi un astfel de risc, pe care eu nu mi-l doresc".

Ulterior, politicianul a mai făcut următoarele precizări: "În astfel de situaţii, când se pleacă de la guvernare în opoziţie, sunt unii care decid să rămână. Nu ştiu ce să vă zic, eu sper să nu se întâmple acest lucru".

Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a aliat cu PSD, iar el a spus despre şeful statului că "nu pare genul".

Ciprian Ciucu: Bolojan nu îi poate opri pe colegii cărora le e mai bine la PSD

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv Prime Time": Are planul acesta Ilie Bolojan... şi acest plan pe masă: ruperea partidului?

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL: Nu! Cum un preşedinte să îşi dorească ruperea partidului?!? Fiecare om este responsabil pentru deciziile pe care le ia. Dacă sunt colegi de-ai mei care şi-ar dori să plece din partidul nostru sunt autonomi, e decizia lor, nu poţi să-i opreşti, ce poţi să faci?!? Evident că nu ne dorim să slăbim partidul, dar dacă vor să plece şi nu se mai regăsesc în actuala conducere, nu se mai regăsesc cu Partidul Liberal Naţional, le e mai bine lângă Partidul Social Democrat, drum bun! Dragoste cu sila nu se poate.

Cătălina Porumbel, moderatoarea emisiunii "Decisiv Prime Time": Există o turbulenţă dacă ţi se rupe partidul, chiar şi cu o facţiune mică. E, totuşi, o turbulenţă în partid.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL: Da, dar să ştiţi că, de multe ori, poţi să ieşi mai întărit. Vedeţi dumneavoastră, de-asta v-am întrebat dacă domnul Iftime, un om pe care, de altfel, chiar îl simpatizez... (...). Dacă zice că vrea la guvernare cu PSD (n.r.: Valeriu Iftime) sau oricine spune acest lucru se află în afara deciziei partidului.

(...). Eu am învăţat un lucru: cât timp eşti într-un partid, te baţi în interiorul partidului să impui o decizie la vot, dar, după ce s-a votat, chiar dacă nu-ţi convine, urmezi decizia partidului, că d-aia e partid, da?!? Îi urmezi decizia, acest lucru trebuie să se întâmple cu toţi membrii noştri.