Ion Cristoiu spune că Guvernul este cel care trebuie să stabilească data alegerilor, locale sau parlamentare, aşa cum a decis CCR, dar numai în urma consultării şi celeilalte părţi.

„Potrivit tuturor regulilor, chiar nescrise ale posdecembrismului, într-adevăr, Guvernul este cel care decide, dar niciun guvern postdecembrist nu a decis până nu s-a consultat şi cu cealaltă echipă. Indiferent cine a fost la guvernare, au fost consultate şi celelalte partide”, a declarat jurnalistul.

Ion Cristoiu dă exemple din istoria electorală postdecembristă în care puterea şi-a folosit poziţia de a decide data alegerilor în favoarea sa.

„Sigur că, de regulă, cei de la putere îşi trag spuza pe turta lor. În martie-aprilie 1990, guvernul FSN a programat alegerile în luna mai. Opoziţia ceruse ca aceste alegeri să aibă loc în toamnă. Puse în mai 1990, alegerile erau clar câştigate de FSN deoarece Opoziţia nu avea timp să se consolideze. S-a impus punctul de vedere al lui Ion Iliescu care era convenabil Puterii. Nu de asta a câştigat FSN alegerile, dar a contat. În 1992, Iliescu avea o problemă legată de înscrierea partidului care îl susţinea în alegeri la tribunal, iar Opoziţia a cerut ca alegerile prezidenţiale să aibă loc cât mai repede. Şi atunci a învins punctul de vedere al lui Ion Iliescu. Alegerile prezidenţiale şi parlamentare au fost puse în octombrie”, a reamintit jurnalistul.

Ion Cristoiu demonstrează astfel că data alegerilor depinde foarte mult şi de interesele celor de la Putere şi spune că şi acum data scrutinului local va depinde de interesul PNL, dar şi al PSD.

„PNL şi PSD au interes comun, diferit fundamental de cel al USR: alegerile locale să nu fie cu mult înaintea parlamentarelor. Dacă alegerile locale vor fi în septembrie, sondajele arată va fi un val (de victorii, n.r.) al primarilor în exerciţiu, dar poate fi şi un val al USR. Acest val ar putea să ducă la influenţarea alegerilor parlamentare care vor avea loc la termen, în noiembrie-decembrie. Primarii când se vor vedea aleşi în septembrie vor zice celor două partide la parlamentare”, subliniază publicistul.

Ion Cristoiu a devoalat şi ce calcule îşi fac cele două partide legat de stabilirea datei alegerilor locale şi parlamentare.

„Există discuţii în PNL, sprijinit de PSD să fie întâi alegerile parlamentare şi localele să se mai lungească sau să fie simultan. Şi PNL şi PSD au interesul ca alegerile locale şi parlamentare să aibă loc în acelaşi timp. Eu cred că vor avea loc simultan. Alegerile decalate, mai ales locale, sunt în defavoarea PSD şi PNL pentru că testul, starea de spirit se va consuma la locale. PNL are nevoie de un pic de timp. În septembrie e prea devreme, încă mai are efect erodarea din timpul pandemiei. Dacă alegerile locale vor avea loc în septembrie, Nicuşor Dan nu are nicio şansă. Vocea lui nu s-a auzit până acum şi e nevoie de 4-5 luni ca PNL-ul să-l scoată în faţă”, explică jurnalistul.

În concluzie, Ion Cristoiu spune că Guvernul nu poate decide de unul singur data alegerilor şi că ar trebui să ţină cont de Constituţie şi de punctul de vedere al celorlaţi competitori electorali.

„Ideal ar fi dl. Iohannis să convoace partidele parlamentare la Cotroceni, să le asculte pe fiecare şi apoi să decidă. S-ar putea ca asta să fie până la urmă decizia”, a adăugat jurnalistul.