Peste 3 miliarde de lei pentru închiderea a patru mine de cărbune din Valea Jiului. Nicușor Dan a promulgat legea

12 Dec 2025

Ajutor de stat pentru închiderea a patru mine din Valea Jiului. Foto: Profimedia Images

Ministerul Energiei va acorda un ajutor de stat pentru închiderea minelor de cărbune necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan, în valoare maximă de 3 miliarde de lei, sub formă de granturi, pentru implementarea etapizată a Planului de închidere a exploatărilor miniere, în perioada 2025-2032, potrivit categoriilor de costuri excepţionale prevăzute în decizia UE.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul prin care este promulgată legea care aprobă OUG.

Potrivit OUG, costurile vizate includ plăţi compensatorii acordate salariaţilor, costuri de reconversie profesională, costuri aferente lucrărilor pentru punerea în siguranţă a lucrărilor din subteran, reabilitarea zonelor de suprafaţă şi recultivarea solurilor de suprafaţă.

Este vorba despre ajutorul de stat pentru închiderea minelor de huilă, în valoare de 3.930.222 mii lei, autorizat prin Decizia Comisiei Europene, care include şi sumele acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic "Valea Jiului" - S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan.

Conform ordonanţei, lucrările de punere în siguranţă, închidere şi ecologizare a exploatărilor miniere de huilă Lupeni, Lonea, Vulcan şi Livezeni se vor realiza astfel:

a) până la data de 31 decembrie 2025 - lucrările de punere în siguranţă la exploatarea minieră Lonea şi până la 30 iunie 2026 - lucrările de punere în siguranţă la exploatarea minieră Lupeni;

b) până la data de 31 decembrie 2026 - lucrările de închidere şi ecologizare a perimetrelor miniere la exploatările miniere Lupeni şi Lonea;

c) până la data de 31 decembrie 2030 - lucrările de punere în siguranţă la exploatările miniere Vulcan şi Livezeni;

d) până la data de 31 decembrie 2032 - lucrările de închidere şi ecologizare a perimetrelor miniere la exploatările miniere Vulcan şi Livezeni.

Ajutorul de stat sub formă de granturi pentru finanţarea cheltuielilor cu executarea activităţilor de închidere şi punere în siguranţă a zăcământului de huilă, inclusiv ecologizarea perimetrelor miniere, se acordă anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie.

Prin excepţie, în anul 2025 se aprobă acordarea unei finanţări sub formă de grant în valoare de 606.782 mii lei potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în următoarea structură:

a) costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă în sumă de 7.821 mii lei;

b) costuri cu reconversia profesională în sumă de 208 mii lei;

c) costuri pentru lucrări privind siguranţa activităţii în subteran în sumă de 514.021 mii lei;

d) costuri legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere în sumă de 46.905 mii lei;

e) costuri de recultivare a solurilor de suprafaţă în sumă de 37.827 mii lei.