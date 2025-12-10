Criză de apă ignorată de autorități: PUSL continuă protestele și cere demiterea ministrei Mediului

PUSL continuă protestele și cere demiterea ministrei Mediului. Foto: PUSL

PUSL continuă astăzi protestele în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, acuzând autoritățile de indiferență față de criza de apă care a afectat peste 150.000 de persoane din județele Prahova și Dâmbovița, rămase fără apă sau cu mâl la robinet. Reprezentanții partidului susțin că situația indică un eșec profund al statului în garantarea unui drept fundamental într-o țară membră a Uniunii Europene: accesul la apă potabilă.

Liderul partidului, Liviu Negoiță, sprijină public această formă de protest și transmite că demisia ministrei Mediului ar fi trebuit să fie „un gest de normalitate” în fața unei crize care afectează viețile oamenilor. În același timp, Grațiela Gavrilescu, fost ministru al Mediului și președinte al Biroului Executiv al PUSL, amintește că un responsabil politic nu poate invoca lipsa informării atunci când sănătatea publică este pusă în pericol — considerând o astfel de scuză complet inacceptabilă.

PUSL atrage atenția că nu este vorba despre o avarie izolată, ci despre un lanț de erori administrative: lipsă de coordonare între instituții, lipsă de măsuri preventive și o comunicare dezastruoasă cu operatorii locali și cu cetățenii afectați. Situația, spun protestatarii, ridică semne serioase de întrebare asupra capacității ministerului de a proteja resursele vitale ale țării.

Criza a generat o reală stare de urgență la nivelul comunităților locale, unde copii, vârstnici și familii întregi trăiesc fără apă potabilă, într-o perioadă în care igiena și sănătatea ar trebui să fie priorități absolute.

Protestele vor continua până când Ministerul Mediului își va asuma responsabilitatea politică și va prezenta un plan coerent, credibil și aplicabil imediat pentru restabilirea serviciilor de alimentare cu apă și pentru prevenirea unor astfel de situații pe viitor. În lipsa unor măsuri ferme, PUSL consideră că schimbarea de la vârful instituției este singura soluție pentru recâștigarea încrederii cetățenilor.