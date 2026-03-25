Cseke Attila: UDMR nu vrea să iasă de la guvernare. Dorim să fim la fel de echilibraţi ca până acum

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. sursa foto: Agerpres

UDMR nu intenționează să iasă de la guvernare și nu vede, în acest moment, o alternativă la actuala coaliție, susține ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Declarațiile au fost făcute în județul Harghita, unde acesta a participat la inaugurarea unei creșe construite prin programul guvernamental „Sfânta Ana”, în comuna Corund, relatează Agerpres.

„UDMR nu vrea să iasă de la guvernare, că UDMR nu s-a angajat să iasă de la guvernare, nu de aceea am semnat un protocol de guvernare şi avem un program de guvernare în patru. Sigur, vedem poziţionările, poziţiile publice exprimate de celelalte formaţiuni; UDMR nu a exprimat şi nici nu doreşte să exprime poziţionări de acest gen, la o limită inferioară sau superioară. Noi dorim să fim la fel de echilibraţi cum am fost până acum şi îndemnăm pe toată lumea să fie echilibrat, pentru că trăim într-un context internaţional şi, dacă vreţi, şi intern, din punct de vedere financiar, greu. Şi această perioadă nu se tratează cu certuri, ci se tratează cu coeziune”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul a recunoscut că pot exista dezacorduri, dar este de părere că locul lor e la masa discuțiilor din interiorul coaliției, nu în spațiul public.

„Sigur, discuţii, dezbateri în contradictoriu pot să aibă loc, ele trebuie să aibă loc în interiorul coaliţiei, dar din punctul nostru de vedere această coaliţie trebuie să meargă mai departe, alternativă la această coaliţie noi, astăzi, nu vedem”, a mai afirmat Cseke Attila.