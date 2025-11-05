Cum se aplică reforma lui Bolojan în comuna din România cu 87 de locuitori. „Suntem cinci în primărie. Pe cine să dau afară?”

Publicat la 23:09 05 Noi 2025

sursa foto: Primăria Bătrâna

Liderii coaliţiei au anunţat, marţi, planul de concedieri din administraţia publică: 10% dintre posturile ocupate în primării trebuie tăiate, iar la prefecturi, chiar 20%. Sună reformist, modern, responsabil - până când ajungi la comuna Bătrâna din judeţul Hunedoara.

Bătrâna are 87 de locuitori. Este o comună mai mică decât o scară de bloc dintr-un cartier bucureştean. Dar are tot ce trebuie unei administraţii serioase: primar, secretar general, trei funcţionari şi... nouă consilieri locali. Toţi sunt de la PSD.

Totuşi, nu mai are viceprimar din septembrie. Motivul l-a explicat, pentru Antena3.ro, primarul comunei, Ciprian Pascotesc.

„Da, avem primar. Viceprimar am avut până în data de 3 septembrie. Domnul viceprimar a venit din domeniul silvic și s-a gândit mai bine și s-a întors înapoi de unde a venit. Adică și-a dat demisia din funcția de viceprimar. A rămas doar consilier local. Aşa că, în momentul de față, nu mai avem viceprimar în comuna Bătrâna”, explică edilul.

„Suntem cinci în primărie. Pe cine să mai dau afară?”

Primarul povesteşte că în total sunt cinci oameni care ţin în viaţă administraţia Bătrânei: „Avem primar, secretar general și trei funcționari, doi funcționari publici și un personal contractual. În total, suntem cinci persoane în primărie.”

Când îl întrebi ce posturi ar putea reduce dacă ar aplica reforma premierului Bolojan, edilul ridică din umeri.

„În momentul de față… eu ştiu că, într-adevăr, suntem locuitori puţini. Dar primarul trebuie să fie, că aşa e actuala administraţie locală. Secretarul general trebuie să rămână. Cineva pe registrul agricol trebuie să fie, la taxe şi impozite trebuie să rămână. Şi un om care e cu gospodăria localităţii. Pe cine aş putea să mai dau afară?”, se întreabă edilul.

Contabilitatea o face secretarul

„La câţi locuitori sunt aici, nu mai trebuie să angajăm. Ar fi chiar culmea să mai angajăm. Ne împărţim: colegii mei îşi împart treburile în aşa fel, încât şi starea civilă să o facă cineva. Şi contabilitate tot secretarul o face. Ne descurcăm. Dar nici la domeniile cheie: registrul agricol, taxe şi impozite, nu putem renunţa. E chiar minimul minimal. Nu mai ai ce să faci”, adaugă Pascotesc.

Nouă consilieri locali. Pentru 87 de locuitori

Dacă faci un calcul simplu, în Bătrâna există un consilier local la fiecare 9,6 locuitori. Cu alte cuvinte, poţi face o şedinţă de consiliu local cu o bună parte din populaţia comunei.

Reforma de la centru și realitatea din teren

Între timp, la Bucureşti, liderii coaliţiei promit că reduc anvelopa salarială cu 10%, că fiecare minister îşi va face propria „reorganizare” şi că primăriile vor fi evaluate. Peste 700 de primării, spun surse din conducerea coaliţiei, „nu trebuie să facă concedieri” pentru că „nu au exagerat cu angajările”.