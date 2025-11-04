Surse: Liderii Coaliției au decis câți oameni vor fi dați afară din primării și din ministere

1 minut de citit Publicat la 17:29 04 Noi 2025 Modificat la 17:40 04 Noi 2025

Liderii Coaliției de guvernare / Sursa foto: Agerpres

Liderii Coaliției au decis, marți, procentele de concedieri din administrația locală și centrală. Astfel, în administrația locală se vor elimina 10% din posturile efectiv ocupate, dar nu toate primăriile vor fi obligate să facă concedieri. În cazul prefecturilor, vor fi eliminate 20% din posturi.

Surse din conducerea Coaliției au declarat, pentru Antena3.ro, că în cazul primăriilor, ”există peste 700 care nu trebuie să facă concedieri”, pentru că ”nu au exagerat cu angajările”.

În ceea ce privește ministerele și agențiile guvernamentale, adică administrația centrală, decizia luată de liderii Coaliției este ca anvelopa salarială să fie redusă cu 10%, în principiu, dar fiecare minister va fi analizat de la caz la caz, pentru că există ministere care pot să dea afară mai mulți angajați și ministere care nu pot să renunțe la aceștia, cum este de exemplu Ministerul Culturii.

Miniștrii au primit termen 60 de zile pentru a veni cu planurile de reorganizare a ministerelor și agențiilor, susțin sursele citate.

Fiecare dintre aceste decizii presupune elaborarea unui proiect de lege. Acestea vor fi prezentate în următoarea ședință a Coaliției, săptămâna viitoare.

Întrebarea la care nu au răspuns încă liderii partidelor din Guvern este de la ce dată vor fi dați afară angajații din adminsitrația centrală și locală.

Legile privind reducerile de personal ar trebui să fie în vigoare înainte de adoptarea Legii Bugetului pe 2026, care trebuie construită pornind de la reducerile de personal și de anvelope salariale. Însă, toți cei din ședința de marți au fost de părere că proiectele vor fi contestate la CCR, și asta face ca termenul aproximativ de 1 ianuarie 2026 de la care să fie operate concedierile nu este unul sigur.