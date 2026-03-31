Daniel Băluță: România se prăbușește cu Ilie Bolojan prim-ministru

Daniel Băluță, președintele PSD București şi primarul Sectorului 4. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD București, Daniel Băluță, susține că România se prăbușește cu Ilie Bolojan prim-ministru și este foarte important ca acesta să renunțe în timp util la această poziție, pentru a fi identificate modalități de redresare a economiei țării, conform Agerpres.

Întrebat de jurnaliști, luni, într-o conferință de presă, la ce întrebare crede că ar trebui să răspundă social-democrații pe 20 aprilie, când va avea loc consultarea internă privind ieșirea sau nu de la guvernare, el a spus: "Eu vă spun la ce întrebare aș răspunde eu. Domnul Bolojan nu este potrivit pentru poziția de prim-ministru (...).

România se prăbușește cu domnul Bolojan prim-ministru și este nu important, ci foarte important. Este punctul meu de vedere ca domnul Bolojan să renunțe în timp util la această poziție, pentru că în felul acesta vom reuși să identificăm modalități prin care redresăm economia României și nu ne îngropăm pur și simplu în numele deficitului".

Daniel Băluță a adăugat că numele lui Ilie Bolojan în "orice formulă" ar fi "o glumă", răspunzând unei întrebări despre ce ar alege: o moțiune de cenzură votată cu AUR sau un guvern minoritar, condus de Ilie Bolojan.

"Ar fi o glumă să vă povestesc despre domnul Ilie Bolojan în orice formulă. Nu putem să îl susținem pe domnul Bolojan. Nu putem să susținem catastrofa asta – 30% scăderea puterii de cumpărare, 25% scăderea consumului, 10% inflație, imposibilitatea de a ne împrumuta la o dobândă competitivă pe piețele financiare europene.

Mai mult decât atât, oamenii nu vor să ne mai dea bani. Faptul că te chinui opt săptămâni să împrumuți pentru 12 luni spune mult. Faptul că nu vrea nimeni să-ți dea un împrumut pentru 35 de luni spune și mai mult", a mai susținut primarul Sectorului 4.

Social-democratul a subliniat că România în această viziune n-are absolut niciun fel de perspectivă.

"Astea sunt rezultatele acestei guvernări și este o problemă de logică. Dacă tai de undeva, trebuie să găsești anumite elemente care să stimuleze economia (...) Tu reușești să dai afară oameni, să crești taxe și impozite și acolo unde ar trebui să se reflecte măsurile acestea, economiile pe care le faci în investiții, le tai și pe acelea. Dacă dumneavoastră, logic, găsiți o modalitate prin care România să aibă o perspectivă, vă rog să-mi spuneți!

Dacă dumneavoastră vi se pare o viziune aceasta, de a tăia peste tot, vă rog frumos să-mi spuneți! România în această formă și formulă, în această viziune, n-are absolut niciun fel de perspectivă, iar cifrele acestea negative vor continua să crească de la o lună la alta, pentru că ceea ce se întâmplă nu are logică, despre asta-i vorba", a declarat președintele PSD București.