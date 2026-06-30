Daniel Florea cere oprirea proiectului privind Școala 128: „Nu luați decizii pe spatele copiilor”

Daniel Florea. Foto: Arhivă personală

Liderul PUSL București, Daniel Florea, solicită primarului și consilierilor locali ai Sectorului 5 retragerea de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 30 iunie a proiectului privind reorganizarea spațiilor școlare din incinta Școlii Gimnaziale nr. 128.

Solicitarea vine după numeroase sesizări primite din partea părinților și a cetățenilor din Sectorul 5, care reclamă lipsa unor soluții clare pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 146 „I.G. Duca”, dar și efectele pe care măsurile propuse le-ar putea avea asupra activității educaționale desfășurate la Școala Gimnazială nr. 128.

Potrivit PUSL, orice decizie privind reorganizarea unităților de învățământ trebuie să aibă drept criteriu principal interesul superior al copilului și să fie fundamentată pe consultarea tuturor celor implicați. Forma actuală a proiectului riscă să afecteze activitatea școlară și să genereze tensiuni între comunitățile educaționale.

„Rolul Primăriei și al Consiliului Local este să găsească soluții reale pentru problemele oamenilor, nu să genereze tensiuni sociale. Este inadmisibil să iei decizii în privința copiilor și să nu fie consultați părinții și toți cei implicați”, a declarat Daniel Florea, liderul PUSL București.

PUSL solicită retragerea proiectului de pe ordinea de zi și deschiderea unui dialog real cu părinții, cadrele didactice și reprezentanții unităților de învățământ implicate, astfel încât soluția adoptată să răspundă intereselor tuturor copiilor afectați.