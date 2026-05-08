„Demonizarea permanentă a adversarului nu ajută”. Remus Pricopie le cere partidelor PSD și PNL să revină la masa negocierilor

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie. Foto: Agerpres

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a scris vineri pe Facebook că „în politică, nici demonizarea permanentă a adversarului și nici transformarea unor lideri în figuri providențiale nu ajută societatea”. El subliniază că acest conflict va produce „doar mai multă neîncredere, mai mult extremism și o Românie mai vulnerabilă”.

„România traversează un nou episod de tensiune politică amplificată inutil prin atacuri publice, etichete și retorică radicală. Grav este faptul că acest tip de discurs nu mai vine doar din zona extremistă, ci și din partea unor actori care, până mai ieri, vorbeau despre responsabilitate, stabilitate și valori democratice comune.

În politică, nici demonizarea permanentă a adversarului și nici transformarea unor lideri în figuri providențiale nu ajută societatea. Democrația nu funcționează prin „icoane” politice, ci prin dialog, echilibru și capacitatea de a găsi soluții raționale pentru probleme reale”, a scris el.

„Românii au votat pentru stabilitate, direcție democratică și responsabilitate, nu pentru conflicte interminabile între foști parteneri de guvernare.

Reveniți la masa negocierilor. Renunțați la mesajele denigratoare și la competiția orgoliilor. Continuarea acestui conflict nu va produce câștigători. Va produce doar mai multă neîncredere, mai mult extremism și o Românie mai vulnerabilă”, a mai scris rectorul SNSPA.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură. Ea a fost depusă, pe 28 aprilie, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD.