Dominic Fritz, despre discuția cu Nicușor Dan de la Cotroceni: “Nu cred că această criză se va închide repede”

Fritz a spus că s-a întâlnit cu Ilie Bolojan miercuri, dar că decizia coordonării acțiunilor a fost anunțată joi. Sursa foto: Agerpres

Dominic Fritz a declarat joi, la Digi 24, că USR și PNL nu vor reveni asupra deciziilor care resping o viitoare coaliție de guvernare cu PSD. De asemenea, el a precizat că nu crede că actuala criză politică se va încheia repede, chiar dacă președintele Nicușor Dan este preocupat de găsirea unei soluții rapide:

“Nu cred că este cazul să discutăm despre acest scenariu, pentru că ambele partide nu au luat această decizie pripit sau emoțional, ci ambele partide au anunțat de câteva săptămâni ce vor face dacă PSD votează moțiune de cenzură cu AUR”.

Președintele USR a mai spus despre decizia privind încheierea unui acord politic cu PNL în contextul crizei politice și a negocierilor de la Cotroceni că cele două partide “se vor coordona și vor da anumite răspunsuri împreună”.

Dominic Fritz, despre acordul cu PNL

“Vrem ca cele două partide, PNL are 14%, USR are 12%, împreună să aibă o forță mult mai mare decât dacă fiecare singur s-ar lupta și s-ar uita la propriul interes”.

El a spus că s-a întâlnit cu Ilie Bolojan miercuri, dar că decizia coordonării acțiunilor a fost anunțată joi, după consultările informale de la Cotroceni cu Ilie Bolojan, din motive ce țin de comunicare: “Poza a fost de ieri. Am avut discuția ieri și am anunțat-o în această seară”.

“Asta înseamnă că nu mergem la Cotroceni pentru a povesti din burtă, ci cu idei clare, asumate, pe care le spunem și în public. Deciziile le luăm în partidele noastre și ne informăm reciproc despre asta. Nu înseamnă că mergem cu delegații comune la Cotroceni. Este decizia președintelui pe cine invită. Nu vom spune lucruri la Cotroceni care să ne surprindă reciproc. Ca să venim cu o forță care are o contra-putere față de sistemul corupt pe care l-a creat PSD în 35 de ani este nevoie de această formă de aliniere”.

Dominic Fritz a mai spus că alinierea acțiunilor nu înseamnă că PNL se “userizează”

“Cred că pentru țară este direcția bună, mulți ne spun că vor să ne aliniem, să luptăm împreună pentru a schimba această țară.

PNL este un partid propriu cu istoria lui, o istorie recentă pe care noi din USR o vedem destul de critic. Nimenii nu trebuie să își facă griji că suntem două entități egale, dar suntem doi parteneri egali, care în acest moment, sub conducerea lui Ilie Bolojan și a mea la USR, își doresc să unească forțele în acest moment specific ca să ducă România în direcția corectă”.

Acuzații grave la adresa PSD

Președintele USR a mai spus că această decizie nu ar fi fost luată dacă PSD nu se coaliza cu AUR pentru dărâmarea Guvernului Bolojan:

“Nu am fi în această situația dacă PSD nu s-ar fi aliat cu AUR și dacă nu ar fi votat o moțiune de cenzură.

PNL și USR astăzi sunt în ministere, la guverne, se asigură că această țară e condusă de cineva. Nu au dezertat cum au făcut-o cei de la PSD și asta o vor face până când vom avea un nou Guvern. Dacă PSD nu reușește să ducă până la capăt planul lor atunci cu siguranță vom fi responsabili și vom decide care e următorul pas pentru România. Acum este responsabilitatea PSD să ne spună ce vor să facă cu această nouă majoritate cu AUR în Parlament”.

Dominic Fritz a mai spus că nu există vreo cale prin care PSD să convingă USR și PNL să refacă coaliția de guvernare:

“Soluția pe care o tot spun: haideți înapoi la guvernare nu mai merge. AIci și PNL, și USR suntem clari. Toată ideea PSD-ului care spune: haideți, că am glumit cu moțiunea asta, acum vrem să guvernăm, să fie pace și prietenie, asta nu mai merge. Nu mai putem să sacrificăm speranțele românilor că se va schimba ceva pe altarul stabilității”.

Dominic Fritz a mai spus că președintele Nicușor Dan este preocupat de criza politică și că e implicat în găsirea unor soluții, “dar ce i-am transmis sunt motivele de ce nu credem că mai putem să guvernăm cu PSD, tocmai că PSD a spus la revedere pentru calea europeană și pentru un mod de a face politică cu care o majoritate largă nu mai este de acord. Cred că președintele a înțeles foarte bine. Eu presupun că o să mai fie o rundă de consultări mai largi”.

Pe de altă parte, Dominic Fritz a spus că este sceptic în ceea ce privește soluționarea rapidă a actualei crize politice:

“Momentan, văd că PSD speră că ne pot păcăli încă o dată și această speranță este naivă și păcat este că această naivitate costă românii foarte scump. Nu cred că această criză se va închide repede”.

Președintele UDMR Kelemen Hunor a discutat, joi dimineață, cu președintele României Nicușor Dan, în cadrul consultărilor informale de la Palatul Cotroceni. Liderul UDMR spune că refacerea coaliției destrămate rămâne prima opțiune, variantă preferată și de PSD. „În două-trei săptămâni, maxim, trebuie să avem un Guvern. Se poate forma un Guvern. Nu există, că nu se poate până la urmă”, a declarat Kelemen pentru Stirile ProTv.