Fifor: PSD va susţine toate reglementările necesare ca România să atragă integral banii din PNRR şi SAFE

Mihai Fifor, deputat PSD. Sursa foto: Agerpres

PSD va susţine fără ezitare toate reglementările necesare pentru ca România să atragă integral banii din PNRR şi SAFE, dar va "verifica la sânge fiecare articol" şi va elimina orice prevedere care afectează interesul naţional, a anunţat miercuri deputatul Mihai Fifor, lider al organizaţiei Arad.

"Şi? Ce am mai sabotat astăzi, domnule Bolojan? Ce frâne am mai tras? Încă un termen ratat? Încă un proiect de lege care trebuia să fie de mult în Parlament şi pe care îl ţineţi ascuns prin sertare? Cum merge treaba? Sunteţi mulţumit? Zi rodnică? Vă apropiaţi de obiectivul pe care l-aţi urmărit cu atâta încăpăţânare: împingerea României spre categoria "junk"? A expirat şi termenul la care Guvernul trebuia să transmită Parlamentului proiectele de lege necesare pentru accesarea fondurilor din PNRR şi SAFE. Şi totuşi, legile nu există în dezbatere publică şi nu au ajuns în Parlament", a scris Fifor pe Facebook.

El a subliniat că Guvernul va trebui să-şi asume integral aceste legi.

"Explicaţia este simplă: în clipa în care aceste proiecte vor fi depuse, Guvernul va trebui să şi le asume integral, cu bune şi cu rele. Faptul că sunt ţinute la sertar ridică o întrebare legitimă: ce prevederi încearcă să ascundă domnul Bolojan? Ce "bombe" legislative au fost strecurate printre măsurile necesare pentru atragerea fondurilor europene? Un lucru e clar! PSD va susţine fără ezitare toate reglementările necesare pentru ca România să atragă integral banii din PNRR şi SAFE. Dar vom verifica la sânge fiecare articol. Vom elimina orice prevedere care afectează interesul naţional, drepturile cetăţenilor sau care serveşte exclusiv intereselor politice ale partidelor din fostul guvern", a adăugat deputatul PSD.

Potrivit acestuia, "cu fiecare zi în care aceste proiecte sunt ţinute la sertar, responsabilitatea pentru eventualele pierderi de fonduri europene îi aparţine exclusiv lui Ilie Bolojan, nu opoziţiei, nu Parlamentului, ci Guvernului care avea obligaţia să-şi facă treaba la timp".

"Iar povestea repetată patologic că "PSD blochează reformele" a rămas fără niciun suport în realitate. Nu poţi bloca o lege care nu există în Parlament. Nu poţi împiedica dezbaterea unui proiect pe care nimeni nu l-a văzut. Nu poţi acuza opoziţia pentru propriile întârzieri şi pentru propria lipsă de transparenţă. Poziţia PSD este clară: Nu vom vota proiecte trimise în ultimul moment, fără o dezbatere parlamentară reală şi fără consultarea celor afectaţi. Vom analiza riguros fiecare prevedere. Nu vom accepta introducerea, pe ascuns, a unor reglementări care servesc interese de partid. Nu vom accepta măsuri care afectează interesul naţional, patrimoniul strategic al României sau drepturile cetăţenilor. Iar dacă Guvernul doreşte voturile PSD, va trebui să accepte amendamentele necesare pentru protejarea interesului public. Nu vom semna niciodată un cec în alb în numele unor pretinse "reforme"", a transmis Mihai Fifor.