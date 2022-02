Florin Cîțu îl atacă pe Cătălin Drulă, după ce a devenit președinte interimar al USR: ”Nu a făcut nimic la ministerul Transporturilor”

„Eu când am preluat mandatul de premier am spus că nu mă interesează costul politic. M-am dus, am împins reforme, m-am certat cu toți prin guvern, pentru că era singura șansă. Eu chiar credeam că avem 4 ani de zile să nu-i intereseze de campania electorală.

Am fost dezamăgit, bineînțeles, pentru că am pornit la drum, iar după șase luni am încercat să văd dacă la Metrorex se face reformă, nu s-a făcut, dar mi s-a cerut să dau aceeași subvenție ca înainte, deși schimbasem oamenii.

La CFR Marfă nu s-a făcut nimic, la CFR Călători nu s-a făcut nimic, la Tarom am început reforma și omul pe care îl adusesem noi a fost dat afară de Drulă, l-am repus acum. Sunt oameni care au câștigat în ochii cetățenilor votul promițând vă vor face ceva, când au ajuns acolo au văzut că e greu să te bați cu sindicatele, nu vrei să te bați cu nimeni și atunci mai bine deturnăm atenția, mai bine nu facem nimic. De asta am luat unele decizii ca unii oameni să plece acasă, pentru că nu se întâmpla nimic”, a declarat Florin Cîțu, la B1 TV.