Fritz acuză PSD că practică un "dublu joc" în Parlament: "Constant face majorități paralele cu AUR". Ce spune de alegeri anticipate

Fritz acuză PSD că practică un "dublu joc" în Parlament". Sursa foto: Agerpres

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că partidul său nu poate guverna alături de PSD, care "face constant majorități paralele cu AUR" şi care, conform acestuia, a aruncat ţara în haos şi într-o criză politică. "PSD nu reușește să articuleze ce își dorește de fapt pentru această țară. Este o lipsă de logică pe care o vedem în modul în care acționează, inclusiv în raport cu guvernarea", a afirmat Fritz la Digi24.

Liderul USR a acuzat PSD de "dublu joc" şi de înţelegeri cu AUR.

"Nu putem să guvernăm cu un partid care constant face majorități paralele cu AUR. PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte, o colaborare în care accesul la resursele statului rămâne controlat politic. Dacă PSD votează o moțiune de cenzură împreună cu AUR împotriva acestui guvern, noi nu ne putem întoarce a doua zi și să ne prefacem că acest dublu joc nu există", a spus Fritz pentru sursa amintită.

Preşedintele USR este sceptic că ar mai putea funcţiona Coaliţia, chiar şi după o mediere a preşedintelui Nicuşor Dan.

"Mi-e foarte greu să văd ce consens ar putea exista dacă PSD declară că nu susține reformele și că vrea revenirea la deficite mari și la politici electorale. Domnul Bolojan are susținerea noastră. Nu este vorba despre o persoană, ci despre direcția în care merge guvernul și despre reformele necesare", a declarat Dominic Fritz.

Acesta nu exclude scenariul alegerilor anticipate:

"Dacă politicienii nu găsesc o ieșire din această criză, atunci nu putem exclude varianta alegerilor anticipate. Ar trebui să ne întoarcem la oameni și să lăsăm electoratul să decidă.

Miniștrii noștri sunt la muncă și rămânem responsabili. Avem proiecte de miliarde de euro care trebuie duse mai departe", a mai punctat Fritz.