Grindeanu îl acuză pe Bolojan că l-a minţit pe Nicuşor Dan: "Lumea e sătulă de faptul că Bolojan se gândeşte doar la el"

Grindeanu îl acuză pe Bolojan că l-a minţit pe Nicuşor Dan. Colaj foto: Agerpres

După ce a transmis că social-democrații vor stabili în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veștea, liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat din nou pe premierul interimar Ilie Bolojan. "Dar a minți președintele și a veni de la o zi la alta cu alte scenarii și alte dorințe, care erau îndeplinite, este motivul pentru care suntem în această situație. Este treaba lui Ilie Bolojan cum relaționează cu președintele României", a spus Grindeanu, care a făcut referire la strategia PNL-ului faţă de fostul premier desemnat, Eugen Tomac, şi cabinetul de miniştri propus de acesta.

"Trebuie să întăresc ceea ce a spus Eugen Tomac și care este adevărul până la urmă. Eu înțeleg că, dincolo de cine ocupă funcția de președinte al României, orice președinte de partid trebuie să manifeste respect pentru această funcție.

Dacă ești președinte de partid și îl minți pe președintele României, dacă nu îți asumi ceea ce spui, precum faptul că intri într-un guvern tehnocrat, dar după 3 zile vii și spui că intri în acest guvern, dar să nu fie un proxy PSD, după alte 3 zile vii și spui că intrăm și dăm votul, dar să nu existe secretari de stat și prefecți, iar apoi te duci la partid și spui că nu votezi guvernul pentru că nu este politic, atunci există o problemă.

Este treaba lui Ilie Bolojan cum relaționează cu președintele României. Dar a minți președintele și a veni de la o zi la alta cu alte scenarii și alte dorințe, care erau îndeplinite, este motivul pentru care suntem în această situație. A minţit preşedintele şi a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii. Lumea este sătulă de faptul că Bolojan se gândeşte doar la el. Pe cine îl critică îl dă şi afară din PNL. Aşa gândeşte Bolojan.

Nu este treaba mea să comentez deciziile PNL. Este treaba lor", a declarat Sorin Grindeanu, joi.