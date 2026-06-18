Guvernul a numit un nou prefect la Timiș, după demisia Corneliei Micicoi. Cine e avocatul de 35 de ani Paul Finta: CV și experiență

1 minut de citit Publicat la 16:07 18 Iun 2026 Modificat la 16:10 18 Iun 2026

Paul Finta, noul prefect de Timiș. Sursa foto: Paul Finta via Facebook

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a aprobat joi numirea lui Paul Finta în funcția de prefect al județului Timiș, la o săptămână după demisia fostului prefect, Cornelia-Elena Micicoi.

Decizia a fost adoptată prin hotărâre de Guvern. Într-un act separat, Executivul a aprobat și eliberarea Corneliei-Elena Micicoi din funcția de prefect al județului Timiș.

Numirea sa vine după plecarea din funcție a Corneliei Micicoi, care și-a anunțat demisia pe 12 iunie, în aceeași zi în care procurorii Parchetul European au efectuat percheziții la domiciliul acesteia într-un dosar privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene.

Ulterior, Micicoi a fost audiată de anchetatori. Potrivit informațiilor apărute la acel moment, investigația vizează posibile nereguli legate de accesarea unor fonduri europene, iar fosta prefectă a respins acuzațiile și a susținut că nu are nimic de ascuns. Ea a declarat că a ales să demisioneze pentru a nu afecta activitatea Instituției Prefectului.

Prin numirea lui Paul Finta, Guvernul asigură continuitatea conducerii Prefecturii Timiș, instituția care reprezintă Executivul în teritoriu.

Cine este Paul Finta

Paul Finta are 35 de ani, pe care tocmai i-a împlinit pe 15 iunie, și este avocat. Din 2022, el reprezintă USR în Consiliul de Administrație al Societatea de Transport Public Timișoara. În trecut, a avut și activitate în cadrul organizațiilor de tineret ale partidelor politice, făcând parte în 2013 din structura de conducere a Tineretului Național Liberal Timiș.

Paul Finta este avocat în Baroul Timiș din 2018 și are o experiență profesională de aproximativ opt ani.

Activitatea sa este concentrată în special pe domenii precum achizițiile publice, contenciosul administrativ, dreptul comercial și societar, dar și dreptul fiscal și al muncii.

Noul prefect are o pregătire academică diversă, fiind absolvent atât al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cât și al Facultății de Construcții a Universității Politehnica Timișoara. De asemenea, a urmat două programe de masterat, în dreptul afacerilor și dezvoltare durabilă. Înainte de a intra în avocatură, a lucrat ca manager de proiect în dezvoltarea infrastructurii feroviare la compania germană DB Netz AG, în Karlsruhe.

Vorbește fluent engleza și germana și are cunoștințe de franceză și spaniolă.