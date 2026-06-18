Guvernul Bolojan vrea să deschidă negocierile cu Serbia pentru Porțile de Fier III. Ce condiții pune România

Memorandumul stabilește cadrul de cooperare între cele două state pentru schimbul de informații și expertiză referitoare la dezvoltarea proiectului. FOTO: Agerpres

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi se află un memorandum prin care Executivul urmează să aprobe inițierea negocierilor și semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu Serbia pentru schimbul de informații privind proiectul hidrocentralei Porțile de Fier III. Considerat strategic pentru regiune, proiectul ar putea contribui la creșterea capacității de stocare a energiei, la consolidarea securității energetice și la integrarea unui volum mai mare de energie regenerabilă în sistemele energetice ale celor două țări.

Memorandumul stabilește cadrul de cooperare între cele două state pentru schimbul de informații și expertiză referitoare la dezvoltarea proiectului, prin implicarea ministerelor de resort, a autorităților competente, instituțiilor și companiilor cu atribuții și experiență în domeniul energetic.

“Proiectul este considerat unul de importanță strategică pentru regiune, având potențialul de a contribui la creșterea capacității de stocare a energiei, la consolidarea securității energetice și la integrarea unui volum mai mare de energie din surse regenerabile în sistemele energetice ale celor două țări”, precizează Guvernul României.

România va susține dezvoltarea proiectului în condiții care să reflecte interesele ambelor state și să garanteze că acesta nu va afecta negativ funcționarea și producția de energie a hidrocentralelor Porțile de Fier I și Porțile de Fier II. De asemenea, România va urmări ca implementarea proiectului să nu genereze efecte adverse asupra proiectelor de navigație desfășurate pe Dunăre, inclusiv asupra proiectului FAST DANUBE II.

Care sunt condițiile puse de România

Un alt aspect important avut în vedere de autoritățile române îl reprezintă evaluarea impactului asupra regimului de debite în aval de Porțile de Fier II, precum și asupra terenurilor și malurilor riverane din România și Bulgaria.

“Memorandumul reflectă angajamentul României și al Serbiei pentru aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul energiei și pentru identificarea unor soluții comune care să contribuie la dezvoltarea durabilă, creșterea interconectivității energetice și consolidarea securității energetice în regiune.

Prin acest demers, cele două state își reafirmă interesul pentru valorificarea responsabilă a potențialului hidroenergetic al Dunării și pentru dezvoltarea unor proiecte care să răspundă provocărilor tranziției energetice și cerințelor viitoare ale sistemelor energetice naționale”, mai precizează Guvernul României.

Memorandumul vine în condițiile în care Ambasada SUA la Belgrad a lansat un apel public pentru companiile interesate să participe la construcția hidrocentralei Porțile de Fier III, potrivit publicației Vreme.

În urmă cu doi ani, România a avertizat că construcția hidrocentralei Porțile de Fier III nu trebuie să pună în pericol stabilitatea hidrocentralelor mixte existente. Atunci, ministrul român al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că Bucureștiul nu va susține o soluție care ar putea afecta negativ sistemul existent pe Dunăre.