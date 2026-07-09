Hubert Thuma îl acuză pe Cătălin Drulă că blochează prin apropiaţi extinderea Magistralei 4 de metrou către Mogoșoaia

Hubert Thuma îl acuză pe Cătălin Drulă că blochează lucrările la metrou. Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, îl acuză pe fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, că blochează extinderea Magistralei 4 de metrou către Mogoșoaia prin oamenii din minister care i-au rămas apropiaţi. "Înțeleg că domnul Drulă merge zilnic la sediul Ministerului Transporturilor și discută cu doamna Ioniță și cu domnul Horațiu Cosma, secretar de stat USR. Sper ca prezența lui acolo să nu însemne încă o încercare de blocare a unui proiect strategic", a postat Thuma pe Facebook.

Președintele Consiliului Județean Ilfov i-a mai reproşat lui Drulă că ar fi încercat blocarea lucrărilor şi de la metroul spre Otopeni.

"Déjà vu la Ministerul Transporturilor.

Vă mai amintiți episodul metroului spre Otopeni? În mandatul lui Cătălin Drulă s-a încercat blocarea proiectului pe motiv că nu ar fi o investiție sustenabilă. După plecarea sa din fruntea ministerului, proiectul a fost deblocat, iar astăzi se construiește.

Pare că asistăm la același scenariu. De această dată, pentru extinderea Magistralei 4 de metrou către Mogoșoaia.

Ce presupune proiectul? Magistrala 4 să fie extinsă cu aproximativ 2 kilometri și două stații noi, până la Gara Parc Mogoșoaia, unde va fi realizată conexiunea cu linia feroviară M700. Pentru locuitorii din nord-vestul Capitalei și din Ilfov, acest proiect înseamnă o alternativă reală la traficul sufocant de pe DN1 și Șoseaua București-Târgoviște, dar și o legătură rapidă între metrou și calea ferată.

În prezent, pentru acest proiect a fost depusă o cerere de finanțare europeană", a postat Thuma.

Ministerul a întrebat Primăria S1 dacă are bani pentru metrou

"Cu toate acestea, într-o adresă transmisă Primăriei Sectorului 1 (la Consiliul Județean Ilfov nici măcar nu a ajuns), secretarul general al Ministerului Transporturilor, Mariana Ioniță, director general CNAIR pe timpul domnului Drulă, întreabă dacă Primăria Sector 1 și CJ Ilfov au bani pentru cofinanțarea proiectului.

Mai exact, solicită clarificări privind existența fondurilor de cofinanțare și invocă presiunea asupra bugetului de investiții, deși proiectul nu a ajuns încă în etapa în care costurile de execuție să fie stabilite.

Istoria pare să se repete: întâi apar argumente pentru amânarea unui proiect, iar câțiva ani mai târziu același proiect este reluat și ajunge să fie pus în practică.

Înțeleg că domnul Drulă merge zilnic la sediul Ministerului Transporturilor și discută cu doamna Ioniță și cu domnul Horațiu Cosma, secretar de stat USR. Sper ca prezența lui acolo să nu însemne încă o încercare de blocare a unui proiect strategic", a mai transmis Thuma.