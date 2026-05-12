Interviu cu James Carafano, expert american în politică externă: "Este mare păcat să fie un Guvern de tehnocraţi în România"

James Carafano, expert de renume în probleme de securitate națională și politică externă, dar şi un om influent pe lângă preşedintele Donald Trump, a declarat, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că "este mai important ca niciodată ca România să aibă un guvern stabil, care priveşte înainte. Este mare păcat să fie un guvern de tehnocraţi, pentru că America este gata să vă fie partener şi să mergem mai departe". Acesta a enumerat şi rolurile pe care le are ţara noastră în strategiile geopolitice: "România, un lider regional în securitatea energetică pentru întreaga Europă. Va fi unul dintre partenerii esenţiali pentru reconstruirea Ucrainei, pentru construirea stabilităţii în regiune şi pentru a ajuta Moldova să progreseze astfel încât să contribuie la securitate în Europa".

James Carafano este directorul Centrului Douglas și Sarah Allison pentru Studii de Politică Externă și vicepreședinte al Institutului Kathryn și Shelby Cullom Davis pentru Studii Internaționale din cadrul Fundației Heritage. Acesta a atras atenţia că România are nevoie de stabilitate politică.

Mihai Gâdea: Mulţi descriu drept un haos ce se întâmplă pe scena politică din România...

James Carafano: Urmăresc îndeaproape politica românească. Lucrurile mi se par destul de nefericite. Oamenii spun că SUA ies din NATO, că părăsesc Europa... Ceea ce nu este adevărat. SUA au un angajament foarte puternic în Europa şi, mai ales, în această parte a continentului.

România este unul dintre cei mai importanţi parteneri ai americanilor în regiune şi SUA sunt gata să meargă mai departe, să construiască ceva pornind de la această realitate. Este mai important ca niciodată ca România să aibă un guvern stabil, care priveşte înainte. Este mare păcat să fie un guvern de tehnocraţi, pentru că America este gata să vă fie partener şi să mergem mai departe.

Mihai Gâdea: Care ar fi soluţiile pentru situaţia actuală?

James Carafano: Prefer să nu mă cert cu soţia, pe de o parte, şi să nu încerc să prezic ce se întâmplă pe plan politic. Preşedintele Nicuşor Dan a spus că opţiunile bune sunt limitate.

Eu v-aş spune să vă urmăriţi obiectivul: ţara dvs. are nevoie de prosperitate, de proges. Liderii trebuie să pună ţara pe primul plan. Trebuie să fim realişti. Liderii trebuie să-şi intensifice activitatea, să spună că lucrurile nu privesc poziţia lor părtinitoare, ci doar contează ceea ce este mai bine pentru România.

România este un lider regional şi va fi un lider regional în securitatea energetică pentru întreaga Europă. Va fi unul dintre partenerii esenţiali pentru reconstruirea Ucrainei, pentru construirea stabilităţii în regiune şi pentru a ajuta Moldova să progreseze astfel încât să contribuie la securitate în Europa. Partidele să nu pună pe primul plan partidul şi propriul ego.

Mihai Gâdea: Vă gândiţi că lucrurile ţin de orgolii?

James Carafano: Am perspectiva unei persoane din afară şi care urmăreşte de mult România. E momentul ca România să strălucească acum, fie că e vorba de economie, de securitate sau ca leadership politic. În multe ţări se întâmplă aceste lucruri. La fel şi în Germania, din păcate. Anumite partide se îndreaptă în direcţii opuse şi nu reuşesc să-şi unească eforturile.

Mihai Gâdea: Ar trebui partidele pro-occidentale să ia în calcul formarea unui Guvern alături de AUR, un partid considerat extremist?

James Carafano: Aveţi nevoie de un Guvern cu o poziţie pro-românească. Trebuie, deci, să vă concentraţi pe politici, şi nu pe a alege o echipă sau alta, pentru că nu suntem la fotbal.

Preşedintele Trump este o persoană pragmatică, vrea să facă anumite lucruri şi să lucreze cu oamenii care reuşesc. Atunci când suntem prezenţi în Europa vrem să lucrăm cu cei care vor, la rândul lor, să lucreze cu noi.