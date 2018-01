Ionel Arsene: De ce să fac un pas în spate? Sunt nevinovat

Liderul PSD Neamţ, Ionel Arsene, a declarat, luni, înainte de şedinţa CExN, că se consideră nevinovat în privinţa acuzaţiilor DNA la adresa sa, menţionând că nu are de ce să facă un pas înapoi.



"Sunt nevinovat şi am convingerea că adevărul se găseşte între coperţile dosarului. De ce să fac un pas în spate? Sunt nevinovat. Pentru orice cetăţean prezumţia de nevinovăţie trebuie să fie valabilă", a afirmat Arsene, întrebat înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD referitor la acuzaţiile care i se aduc în ancheta DNA.



Întrebat dacă consideră că are vreo legătură acest dosar cu activitatea politică, Arsene a răspuns. "Eu cred că nimic nu e întâmplător".



Ionel Arsene a fost plasat, vineri, sub control judiciar, în baza unui mandat emis de magistraţii Tribunalului Bacău.



Judecătorii băcăuani au respins propunerea de arestare preventivă înaintată de procurorii Serviciului teritorial Bacău al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), dispunând instituirea controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul lui Arsene.



Preşedintele CJ Neamţ a fost reţinut, joi, de procurorii DNA pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.



Potrivit DNA, în cursul anului 2013, Ionel Arsene, în calitate de deputat şi preşedinte al organizaţiei PSD Neamţ, a primit de la o persoană, martor în cauză, suma de 100.000 euro pentru a-şi folosi influenţa pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor persoane din conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate, în scopul de a se constata nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în cazul unei persoane care, la acea vreme, avea funcţie de conducere în administraţia locală.



Procurorii susţin că banii remişi de martor într-un restaurant situat pe raza municipiului Bucureşti urmau să ajungă la persoanele respective prin intermediari.