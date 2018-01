Liviu Dragnea: Nu s-a pus niciodată problema suspendării din funcție a lui Klaus Iohannis

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, că a contat foarte mult că preşedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coaliţiei pentru funcţia de premier, menţionând că în PSD şi ALDE nu s-a pus niciodată problema unei suspendări a şefului statului.



El a precizat că nu a existat niciodată un plan de suspendare din funcţie a preşedintelui şi nu s-a discutat nici în partid.



"Nici vorbă, nu am avut niciodată în plan, nici eu, nici domnul Tăriceanu. Nici în partid nu am discutat. Dar am văzut foarte multe scenarii. Nici vorbă, nu a fost niciodată vorba de aşa ceva şi nici nu ajungeam la aşa ceva. Aduceţi-vă aminte şi în ianuarie am respins această idee. Nu este neapărat vorba de o schimbare de atitudine. Eu tot sper ca preşedintele Iohannis să fie mult mai conştient şi să înceapă să aibă acces la mai multe informaţii decât are acum şi despre ceea ce s-a întâmplat înainte şi la remanenţele din acei ani, pentru că nu s-a terminat. Mai sunt reminiscenţe, mai sunt practici la fel de nenorocite. E şeful statului, nu se poate deroba de această răspundere. Nu poate să spună niciodată că nu a ştiut", a adăugat Dragnea.