Lucian Mărginean: Pas înainte în recunoașterea medicilor de radiologie și neurologie intervențională ca medici curanți

Lucian Mărginean, senator din partea Partidului Social Democrat. Sursa foto: Facebook/Marginean Lucian

Senatorul PSD Mureș Lucian Mărginean a anunțat marți că inițiativa sa de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a primit ultimul aviz, propunerea ca medicii de radiologie intervențională și cei de neurologie intervențională să fie recunoscuți ca medici curanți urmând să intre în procedura adoptării finale, potrivit Agerpres.

"Un nou pas important pentru clarificarea rolului medicului curant în sistemul de sănătate. Propunerea legislativă pe care am inițiat-o pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății avansează în procedura parlamentară. Inițiativa introduce o definiție clară a medicului curant și stabilește explicit atribuțiile acestuia, pentru a elimina ambiguitățile din practică și pentru a consolida responsabilitatea medicală în beneficiul pacientului.

De asemenea, se precizează în mod expres că medicii de radiologie intervențională și cei de neurologie intervențională sunt medici curanți - o recunoaștere necesară a rolului lor direct în diagnostic, tratament și monitorizare", a arătat senatorul Lucian Mărginean, cel care coordonează Laboratorul de Radiologie Intervențională al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Târgu Mureș.

Senatorul a precizat că proiectul a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, precum și a Consiliului Economic și Social, iar marți a fost avizată și de Comisia pentru muncă a Senatului.

"Solicitarea de adoptare în procedură de urgență reflectă importanța acestei clarificări legislative pentru funcționarea coerentă a sistemului de sănătate.Continuăm demersurile pentru adoptarea finală a acestei inițiative, cu convingerea că un cadru legislativ clar înseamnă mai multă siguranță pentru pacienți, mai multă predictibilitate pentru profesioniștii din sănătate și pentru a înlesni parcursul pacientului în spital sau în unitățile sanitare", a susținut dr. Mărginean.

Doctorul Lucian Mărginean este recunoscut pentru efectuarea a numeroase proceduri medicale în premieră în România, având la activ peste 4.000 de proceduri endovasculare și peste 1.000 de proceduri neurointervenționale.

Este inițiator al programului de tratament al STROKE în România, a efectuat primul tratament endovascular în STROKE, în cadrul programului AP-AVC, și este fondatorul primului centru de Tratament Endovascular al Accidentului Vascular Cerebral din țară.