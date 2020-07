Ludovic Orban, despre protestul fără măști anunțat în București: "Ministerul de Interne este pregătit"

Protestul este organizat, potrivit avocatului Gheorghe Piperea, de mai multe organizații civice și personalități și este îndreptat împotriva legii carantinei și izolării, lege pregătită în Parlament pentru a putea permite Guvernului să ia măsuri împotriva celor care sunt infectați cu COVID-19 sau contacților persoanelor infectate.

După decizia Curții Constituționale care a explicat că internarea forțată sau plasarea în carantină, sute de persoane infectate cu coronavirus au cerut să fie externate și au mers acasă.

Pentru a preveni răspândirea infecției, Guvernul a pus la cale un proiect de lege, ce este dezbătut în Parlament, pentru a putea avea cadrul legal și constituțional de a lua măsuri pentru cei infectați.

Sute de oameni au anunțat că sunt împotriva acestei legi, dar și că vor protesta, duminică, la ora 18.00, în București.

Protest împotriva legii carantinării și izolării, anunțat în București

"Pentru cei ce încă mai cred în libertate și fraternitate, am un mesaj: duminică, ora 18, se iese în stradă, fără mască, pentru a protesta contra proiectul anti-constituțional de lege privind carantina și izolarea.



PS. Evenimentul este organizat de mai multe organizații civice și personalități. Nu sunt organizator, deci nu îmi cereți detalii, că nu le am. Afișul este prezentat aici cu acordul dnei Iosefina Pascal, care l-a lansat sub titlul “opriți dictatura sanitară”.", a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.

Astăzi, premierul Ludovic Orban a reacționat la anunțul despre protestul din București.

"Mâine este anunțat un miting al celor care îndeamnă să nu purtăm măști. Dacă vin câteva sute de persoane, ce e de făcut? Eu îi îndemn să nu iasă la astfel de lucruri. Ministerul de Interne este pregătit", a declarat premierul.