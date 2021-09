Marcel Ciolacu: ”USR și AUR să depună moțiunea și noi o votăm! Toți colegii mei, 157, o vor vota!”

„Să depună moțiune AUR cu USR. Vă spun aici în exclusivitate. Să semneze AUR și USR moțiunea și noi o votăm și pică guvernul Cîţu. Eu, împreună cu toți colegii mei o vom vota, vă promit. Au suficiente semnături, îi mai cer lui Orban, că pentru el o fac. E treaba lor. Eu am ce vota, nu depun moțiune de cenzură dacă nu am 234 de semnături. Nu se folosesc de PSD ca să își negocieze ei nemerniciile din Guvern și funcțiile lor.

Să depună ei o moțiune, USR-ul cu AUR-ul, să o depună la Parlament și eu vă promit că toți colegii mei, 157, o vor vota”, a declarat Marcel Ciolacu, pentru România TV.

USR şi AUR, ultimatum pentru Florin Cîţu: "Așa cum l-am pus în parlament, îl vom da jos, tot în parlament. Dacă nu pleacă depunem moţiunea"

Ultimatum pentru Florin Cîțu de la USR și AUR. Cele două formațiuni politice l-au somat pe Cîţu să renunțe la funcția de premier până astăzi. În caz contrar, vor depune, luni, moțiunea de cenzură pentru demiterea lui Florin Cîţu. USR a găsit și un înlocuitor, este vorba despre Ilie Bolojan președintele CJ Bihor.

„Următorul pas este ședința de coaliție, apoi dacă Florin Cîțu se agață de scaunul de la Palatul Victoria așa cum l-am pus în Parlament, îl vom da jos, tot în Parlament.

Am discutat cu toate partidele politice despre o eventuală moțiune de cenzură. USR PLUS are 80 de semnături și 80 de parlamentari care așa cum l-au pus pe premierul Cîţu și i-au dat șansa să arate că poate să conducă un guvern de coaliție îl vor da și jos.

Împreună cu AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moțiune de cenzură. Rămâne să discutăm despre text.

Bineînțeles aș vrea să nu ajungem aici, dar asta depinde doar de maturitatea politică a lui Florin Cîțu", a spus Ionuţ Moşteanu, purtător de cuvânt URS PLUS.

George Simion: "Toţi parlamentarii trebuie să înțeleagă că Florin Cîţu trebuie să plece cu orice preț"

George Simion, co-președinte AUR, a comentat scandalul din coaliție şi a subliniat că toți parlamentarii, indiferent de diferențele ideologice, trebuie să înțeleagă că Florin Cîţu trebuie să plece. „Oricine nu susține acest demers înseamnă că se află în complicitate cu Palatul Cotroceni", este de părere liderul AUR.

„Noi credem că trebuie să plece Florin Cîțu din funcția de prim-ministru și totodată credem că toți parlamentarii ar trebui să primească acest ultimatum. În fața românilor să semneze în 24 de ore, în 48 de ore când consideră ei, cum își fac ședințele de conducere, de parcă nu era suficient de clar să se lămurească, și să semneze parlamentarii fie individual fie tot partidul să semneze pentru plecarea lui Florin Cîțu din funcția de prim-ministru.

Nu mai e cazul să îl țină în brațe domnul Iohannis și celelalte partide să tărăgăneze procesul. Noi din prima zi în sesiunea parlamentară am venit cu textul moțiunii și am transmis un mesaj clar către toți parlamentarii, către toate partidele că Florin Cîțu trebuie să plece", a spus George Simion.

„Nu ne asociem cu nimeni, vrem doar demiterea lui Florin Cîţu”

Întrebat dacă acuză PSD că îl are în spate pe Klaus Iohannis, liderul AUR a spus că cere dovezi clare că social democrații nu sunt teleghidați din spate de președintele Iohannis.

„Nu acuz PSD, cer dovezi clare că PSD nu este teleghidat din spate de președintele Iohannis și poate să înțeleagă faptul că o moțiune doar a PSD-ului nu va trece niciodată, cum nu a trecut nici cea din luna iunie.

Nu am avut şi nu vom avea niciodată o alianță cu USR-ul. Atâta timp cât noi vrem demiterea lui Florin Cîțu și USR vrea demiterea lui Florin Cîțu este perfect în ordine. Nu cred că asta trebuie să ne împiedice să-l demitem pe Florin Cîțu. Diferențele noastre ideologice sunt foarte bine cunoscute și nu reprezintă o problemă în momentul ăsta.

Sperăm ca şi PSD-ul cu care avem divergențe ideologice să înțeleagă că doar PSD nu-l va demite pe Florin Cîțu și doar faptul că nu își dă mâna cu ceilalți pentru demiterea lui Florin Cîțu înseamnă complicitate cu Palatul Cotroceni. Eu nu acuz, spun cum se văd lucrurile din interior", a spus George Simion.

