Marcel Ciolacu: USR trebuie să plece din Coaliție. M-am săturat să mi se pună lături în cap

07 Noi 2025

Marcel Ciolacu a participat la Congresul PSD. Sursă foto: Hepta

Fostul premier și președinte PSD, Marcel Ciolacu, a venit cu explicații la Antena 3 CNN în legătură cu declarația sa anterioară de la Congresul PSD, în care s-a pronunțat pentru o guvernare a coaliției fără USR.

Ciolacu și-a menținut declarația, a adăugat că miniștrii Moșteanu și Țoiu ar fi trebuit să plece "imediat" din Guvern în urma controverselor legate de retragerea militarilor americani de la Kogălniceanu și a insistat că PSD și PNL sunt "condamnate" să guverneze împreună.

"Cu USR nu avem absolut nimic în comun", a subliniat fostul premier.

Mădălina Mihalache: "Domnule Ciolacu, înainte de acest congres ați dat una dintre știrile zilei, și anume că vreți ca USR să plece de la guvernare, iar Adrian Năstase, fost președinte PSD, fost premier și el, vorbea despre posibilitatea unui guvern PSD cu AUR. Nu acum, dar în viitor, în funcție de cum evoluează AUR. Haideți să o luăm pe rând. În privința USR la guvernare, am văzut foarte multe atacuri ale liderilor PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Care este posibilitatea să vedem o cădere a Guvernului, o ieșire de la guvernare, o scoatere de la guvernare a celor de la USR?"

Marcel Ciolacu: "Eu cred că aceste decizii o să le ia viitorul președinte al partidului, domnul Sorin Grindeanu, și cu echipa domniei sale. Noua echipă a Partidului Social Democrat.

Nu e atributul meu acum să dau eu știrile sau temele Partidului Social Democrat. Fiindcă de această dată am privilegiul să fiu primul președinte al Partidului Social Democrat care nu a fost dat afară din partid sau nu a plecat să își facă alt partid. Și știu că este incorect ca eu să intervin acum peste vocea lui Sorin Grindeanu și să dau, cum ar veni, liniile directoare. O meteahnă veche a unor lideri în Partidul Social Democrat.

Legat de ce am spus astăzi de dimineață, în primul rând, m-am gândit la lăturile pe care i le-au pus lui Ciolacu în cap cu deficitul. Și veți vedea că vor avea deficit mai mare decât al lui Ciolacu, cu toate măsurile pe care le-au luat, haotice și tâmpe economic.

Sau vorbim foarte mult despre pachetele (de austeritate). 'Vine pachetul 1, vine pachetul 2', de zici că sunt pachete de la bunica sau pachete din străinătate, de la românii din diaspora către familiile din România. Nu există nicio reformă, niciun pachet, există numai concedieri și măriri de taxe."

Mădălina Mihalache: "Dar Bolojan spune că toate aceste măsuri sunt din cauza deficitului pe care l-a lăsat Guvernul Ciolacu."

Ciolacu: Spania, Italia, Portugalia au avut deficite și s-au dezvoltat accelerat, cu fonduri europene

Marcel Ciolacu: "România a avut un deficit și nu este o problemă.

Un deficit nu a fost o problemă nici în Spania, nici în Italia, nici în Portugalia, țări care s-au dezvoltat accelerat cu fonduri europene și cu datorie publică într-un anumit moment al existenței lor. 'Deficitul lui Marcel Ciolacu', 120 de miliarde, a fost record de investiții după Revoluție încoace.

M-am săturat să mintă în continuu și anunț oficial prin intermediul dumneavoastră - și vă mulțumesc pentru acest lucru - că voi ieși și voi răspunde.

Au picat investițiile străine, au picat, a picat consumul, a picat nivelul de trai al românilor. Eu am adus inflația de la 10% la 5%. Într-o lună ei au dus-o iar la 10%.

Și toate aceste costuri, revenind, sunt gândite total haotic. Nu interesează soarta domnului Bolojan, mă interesează soarta românilor.

Eu cred că tema principală în acest moment este retragerea trupelor de la Kogălniceanu.

E un fapt fără precedent, neexplicat, începând de la președintele României la prim-ministru, la ministrul de Externe, la ministrul Apărării, o încercare de a băga lucrurile sub preș, fără a vorbi despre adevăr și de gravitatea acestei decizii. Din punctul meu de vedere, ministrul Apărării și ministrul de Externe ar fi trebuit să plece instant din funcțiile pe care le ocupă vremelnic, ca fiecare dintre noi (...)

Ciolacu: PSD a mai guvernat cu PNL. Suntem condamnați să guvernăm cu PNL

Partidul Social Democrat a mai guvernat cu PNL-ul. Am spus și o spun fără nicio reținere: suntem condamnați și noi, PSD-ul și PNL-ul, să guvernăm împreună. Nu avem nimic, nicio apropiere doctrinară, nu avem absolut nimic (în comun) cu USR-ul

Suntem total diferiți de USR, credem în alte principii, în alte valori.

(...) Criticile lui Sorin Grindeanu și a(le) altor colegi la actualul prim-ministru sunt niște realități. Niciunul n-a mințit cu nimic. Am spus că nu e bine să mărească TVA-ul. Ne-a dus inflația la 10%, ne-a adus scăderile de consum de 8%.

Cred că e o singură soluție. Impozitarea progresivă aduce o echitate socială într-o societate de mărime a României (...)

Nu poți, de când ești prim-ministru, să vorbești numai de câți oameni dai afară, când îi dai afară și cine se opune ție, marele reformator. Dar de fapt nu ai nicio reformă, nu ai decât o concediere în masă".

Mădălina Mihalache: "Există posibilitatea unei guvernări PSD cu AUR până în 2028?"

Marcel Ciolacu: "Corect este ca la această întrebare să răspundă dl. președinte Grindeanu (...) PSD-ul poate intra și în opoziție (...)

AUR e în Parlament pentru că așa a votat poporul român. Ciolacu este în Parlament pentru că așa a votat poporul român (...)

Eu nu vreau să dau temele președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Am mâncat 'pâinea' lui Sorin Grindeanu și știu cum procedau anumiți colegi. Și nu-mi convenea. Nu am să fac același lucru".

Fostul lider PSD a mai atras atenția că delegații la Congresul PSD au aplaudat când Olguța Vasilescu, primărița din Craiova, a evocat ieșirea de la guvernare a partidului. Ciolacu a spus că acesta e un semn că PSD "a început să se sature" de acuzații și minciuni.