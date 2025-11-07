Începe Congresul PSD unde Sorin Grindeanu este ales președinte fără contracandidat

Adrian Năstase a sosit la Congresul PSDPublicat acum 7 minute
Fostul preşedinte al partidului, Adrian Năstase, a sosit la Romexpo, unde are loc Congresul. Este singurul dintre foştii preşedinţi care participă la reuniunea partidului.
A avut loc şi un incident, unui delegat i s-a făcut rău şi a fost nevoie de intervenţia medicilor.
Pe cine trage Grindeanu pe linie moartă la Congresul PSDPublicat acum 38 minute
Trei mii de delegați îl aleg, vineri, președinte PSD, pe Sorin Grindeanu, care a asigurat interimatul la conducerea formațiunii, după demisia din luna mai a lui Marcel Ciolacu.
În urma acestui congres, oameni precum Mihai Tudose și Paul Stănescu sunt trași pe linie moartă în partid.
Sorin Grindeanu, care a fost șef de campanie al partidului în alegerile din anul trecut, i-a invitat la evenimentul de vineri pe foștii președinți PSD, mai puțin pe Liviu Dragnea.
Șeful PSD a invocat faptul că, în urma condamnării penale, Dragnea are interdicția de a participa.
În replică, acesta din urmă îl acuză pe Grindeanu că este "laș și mincinos".
Grindeanu suplimentează posturile din conducerea PSD
"Dintre cei invitați, doar Adrian Năstase a confirmat că va fi prezent. Va veni și Marcel Ciolacu, singurul care dintre foștii președinți PSD care mai este membru al partidului.
Dintre ceilalți foști președinți, Mircea Geoană nu a confirmat prezența, iar Viorica Dăncilă invocă faptul că nu este în țară.
Cu o oră înainte de începerea Congresului, intrarea în sala de la Romexpo s-a aglomerat cu delegații din țară.
Sunt câteva schimbări majore pe care le face Sorin Grindeanu în calitate de șef plin al PSD.
De pildă, crește foarte mult numărul funcțiilor de conducere din partid.
Vor fi cinci prim-vicepreședinți, 20 de vicepreședinți, dintre care opt la nivel regional, și 12 funcții de vicepreședinte pe domenii de activitate.
PSD renunță la etichetarea de "partid progresist"
De asemenea, apare și o schimbare în statutul partidului.
PSD renunță la sintagma de 'partid progresist' pentru că, spunea Sorin Grindeanu, formațiunea este mai apropiată de valorile tradiționale, în niciun caz de cele progresiste.
Așa că, după ședința Consiliului Politic de ieri, social democrații au renunțat la această sintagmă, iar schimbarea va fi votată la Congresul de vineri", a relatat Vasile Marcu, reporter Antena 3 CNN.
Sorin Grindeanu promite reformă internă și recunoașterea greșelilorPublicat acum 1 ora si 2 minute
Liderul interimar al PSD devine, vineri, președinte plin la congresul formațiunii, organizat în București.
Moţiunea echipei lui Sorin Grindeanu se intitulează "Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună!"
Fragmente din textul moțiunii, în continuare.
Intertitlurile aparțin redacției.
"Reforma internă, începută prin această moţiune, este şi un exerciţiu de onestitate.
Ne recunoaștem greșelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenței.
Congresul PSD 2025 trebuie să consacre o nouă etapă a partidului, definită de claritate doctrinară, modernizare internă, solidaritate atât naţională, cât şi europeană", se spune în document.
Moțiunea lui Grindeanu spune că PSD a fost timp de trei decenii "arhitectul stabilității" în România
”Partidul Social Democrat a fost, în ultimele trei decenii, arhitectul stabilităţii româneşti. A fost chemat să redreseze ţara şi să gestioneze crizele, a apărat instituţiile, a dezvoltat economia, a oferit coerenţă şi siguranţă.
Un partid nu trăieşte doar din amintirea reuşitelor, ci din puterea de a-şi identifica noi obiective, adaptate prezentului, dar şi orientate spre viitor. România a evoluat constant, în ultimii 35 de ani, iar PSD a ţinut pasul cu această evoluţie (...)
Social-democraţia viitorului trebuie să fie definită de responsabilitate, echilibru şi empatie. O social-democraţie lucidă, care înţelege globalizarea, dar nu uită de comunităţi. O social-democraţie europeană, care apără munca, dreptatea şi respectul, fără a confunda solidaritatea cu dependenţa sau curajul cu radicalismul.
PSD propune o viziune bazată pe echilibru - între stat şi piaţă, între libertate şi protecţie, între naţional şi european, între tradiţie şi inovaţie.
PSD trebuie să fie un spaţiu de merit, de competenţă şi de idei. Trebuie să deschidă porţile către generaţiile tinere, către profesionişti, către mediul academic şi către societatea civilă.
Moțiunea lui Grindeanu: România nu trebuie să fie elevul ascultător al UE
Schimbarea nu înseamnă înlocuirea oamenilor, ci înlocuirea inerţiei cu inspiraţia. (...)
România nu trebuie să fie elevul ascultător al Uniunii Europene, ci partenerul lucid care aduce echilibru şi solidaritate (...)
”Într-o Europă dominată de extrema dreaptă şi de radicalisme de stânga, PSD are datoria să reprezinte modelul social-democrat echilibrat, raţional şi constructiv, capabil să aducă la aceeaşi masă sindicatele, mediul de afaceri, mediul academic şi comunităţile locale.
România poate deveni un laborator al reconstrucţiei social-democraţiei europene: o ţară care arată că progresul şi solidaritatea nu se exclud, că digitalizarea nu concurează cu tradiţia comunităţilor, şi că statul social poate fi modern fără să fie birocratic (...)
Moţiunea echipei Grindeanu porneşte de la această convingere: România poate face parte din construcţia europeană fără să-şi piardă identitatea, poate fi competitivă fără să sacrifice solidaritatea, şi poate fi modernă fără să-şi uite rădăcinile.
PSD trebuie să fie centrul moral al acestei reconstrucţii, care păstrează echilibrul între ceea ce suntem şi ceea ce vrem să devenim (...)
Moțiunea lui Grindeanu: Suntem percepuți drept partid eficient, dar care nu creează emoție
Suntem un partid perceput ca eficient, dar nu creează emoţie. Românii nu ne contestă competenţa. Ne mulţumim să fim doar partidul care repară, fără să creăm convingeri. (...)
Filialele noastre au funcţionat bine ca maşinării electorale, dar rareori ca laboratoare civice. PSD trebuie să fie redescopere dezbaterea internă. Trebuie să construim o cultură a competiţiei, bazată şi pe idei nu doar pe oameni (...)
Numai un partid care are curajul de a-şi recunoaşte greşelile poate merge mai departe cu demnitate. În ultimii douăzeci de ani, am traversat momente de glorie şi de declin. Am câştigat alegeri şi am pierdut din încredere.
Deşi am dezvoltat economia, am pierdut elitele urbane. Deşi am guvernat competent, nu ne-am făcut înţeleşi.
Deşi în perioada guvernărilor PSD s-au făcut cele mai mari investiţii, rezultatele nu au ajuns să fie cunoscute suficient de bine de oameni. Partidul Social Democrat are nevoie de o reformă consecventă, profundă şi calmă, bazată pe idei şi responsabilitate.
Partidul trebuie să înveţe din nou să vorbească cu românii. Să înlocuiască limbajul de lemn cu un limbaj direct şi empatic. Fiecare lider trebuie să explice politicile publice şi să arate impactul lor concret. PSD trebuie să-şi recapete vocea credibilă a unui partid care nu doar impune, ci mai întâi explică", se arată în textul moţiunii.