Începe Congresul PSD unde Sorin Grindeanu este ales președinte fără contracandidat

Publicat acum 38 minute

Trei mii de delegați îl aleg, vineri, președinte PSD, pe Sorin Grindeanu, care a asigurat interimatul la conducerea formațiunii, după demisia din luna mai a lui Marcel Ciolacu.

În urma acestui congres, oameni precum Mihai Tudose și Paul Stănescu sunt trași pe linie moartă în partid.

Sorin Grindeanu, care a fost șef de campanie al partidului în alegerile din anul trecut, i-a invitat la evenimentul de vineri pe foștii președinți PSD, mai puțin pe Liviu Dragnea.

Șeful PSD a invocat faptul că, în urma condamnării penale, Dragnea are interdicția de a participa.

În replică, acesta din urmă îl acuză pe Grindeanu că este "laș și mincinos".

Grindeanu suplimentează posturile din conducerea PSD

"Dintre cei invitați, doar Adrian Năstase a confirmat că va fi prezent. Va veni și Marcel Ciolacu, singurul care dintre foștii președinți PSD care mai este membru al partidului.

Dintre ceilalți foști președinți, Mircea Geoană nu a confirmat prezența, iar Viorica Dăncilă invocă faptul că nu este în țară.

Cu o oră înainte de începerea Congresului, intrarea în sala de la Romexpo s-a aglomerat cu delegații din țară.

Sunt câteva schimbări majore pe care le face Sorin Grindeanu în calitate de șef plin al PSD.

De pildă, crește foarte mult numărul funcțiilor de conducere din partid.

Vor fi cinci prim-vicepreședinți, 20 de vicepreședinți, dintre care opt la nivel regional, și 12 funcții de vicepreședinte pe domenii de activitate.

PSD renunță la etichetarea de "partid progresist"

De asemenea, apare și o schimbare în statutul partidului.

PSD renunță la sintagma de 'partid progresist' pentru că, spunea Sorin Grindeanu, formațiunea este mai apropiată de valorile tradiționale, în niciun caz de cele progresiste.

Așa că, după ședința Consiliului Politic de ieri, social democrații au renunțat la această sintagmă, iar schimbarea va fi votată la Congresul de vineri", a relatat Vasile Marcu, reporter Antena 3 CNN.