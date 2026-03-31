Mihai Fifor: Nu înțeleg ce nu este clar pentru Ilie Bolojan. Fără măsurile de solidaritate propuse de PSD, bugetul nu trece

Mihai Fifor (stg.), la lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a Camerei Deputaţilor. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Mihai Fifor a reiterat luni că, fără măsurile de solidaritate propuse de social-democrați, bugetul de stat pe acest an "nu trece", subliniind că solidaritatea este "oxigen" pentru zeci de mii de români care sunt "cu apa la gură", după luni de "reforme" aplicate "cu barda, fără discernământ și fără vreo finalitate", conform Agerpres.

"Eu nu înțeleg ce nu este clar pentru Ilie Bolojan: fără măsurile de solidaritate propuse de Partidul Social Democrat, bugetul nu trece. Solidaritatea nu este un moft al PSD. Este oxigen pentru zeci de mii de români care sunt cu apa la gură după luni întregi de 'reforme' aplicate cu barda, fără discernământ și fără vreo finalitate, alta decât satisfacția premierului.

Românii, domnule Bolojan, nu sunt în stradă de drag. Sunt în stradă pentru că le-a ajuns cuțitul la os. Pentru că presiunea acumulată a devenit insuportabilă. Pentru că «reforma, fără excepții», amar numită de români a lui «Ilie Sărăcie», s-a transformat într-o povară zilnică. Iar singurul care pare să nu priceapă acest lucru este Ilie Bolojan. Pentru că România lui este total diferită de România reală. România lui este cea a austerității oarbe, de dragul austerității", a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

Potrivit acestuia, România "reală" este cea în care oamenii sunt "îngroziți" de ziua de mâine, în care facturile cresc, veniturile scad și incertitudinea devine regulă.

"Politica tăierilor otova, cu barda, fără analiza necesară, a adus întreaga țară într-o stare de nemulțumire generală. Se pot reduce costuri. Se pot reface echilibrele economice. Dar nu prin concedieri în lanț și tăieri brute de venituri. Nu prin aroganță și umilință. Nu prin sacrificarea păcii sociale. Economia nu este contabilitate. Este un organism viu, care are nevoie de stabilitate, încredere și măsuri echilibrate.

În cele șapte luni de când țara a intrat în zodia Bolojan, aproape că nu există categorie socială care să nu fi fost afectată. Țara merge rău. O spun toate sondajele. Și se vede în buzunarele oamenilor și în datele oficiale care confirmă recesiunea. O problemă bugetară a fost transformată într-o criză economică și socială. Iar când coeziunea socială începe să se fractureze, statul devine vulnerabil.

Nemulțumirea generalizată nu întărește disciplina bugetară - o subminează. Lipsa de încredere în decidenți slăbește instituțiile și expune România la riscuri economice și politice majore", a mai transmis deputatul PSD.

În opinia sa, cel mai mare pericol este ca tensiunile acumulate să ducă la "o explozie socială", care "să măture tot – inclusiv fragilul progres în reducerea deficitului – și să arunce societatea într-o spirală de instabilitate".

"Bugetul trebuie să includă măsurile de solidaritate propuse de PSD. Sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici, protejarea persoanelor vulnerabile, eliminarea poverilor absurde precum CASS pentru mame și veterani, menținerea finanțării Educației – toate acestea trebuie prevăzute explicit în construcția bugetară.

Fără solidaritate nu există stabilitate, iar fără stabilitate nu există reformă sustenabilă. Fără coeziune socială, statul devine vulnerabil. E greu de priceput, domnule Bolojan? E nevoie de o schiță?", a completat Mihai Fifor.