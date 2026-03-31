Mihai Fifor: Scrisoarea Guvernului către președinta CCR reprezintă o presiune politică

Deputatul PSD Mihai Fifor a susținut, luni, că felul în care este formulată scrisoarea transmisă săptămâna trecută de Guvern președintei Curții Constituționale a României reprezintă "o ingerință cu bocancii" în actul de justiție constituțională și o încălcare "evidentă" a principiului separației puterilor în stat, conform Agerpres.

"Știm că Ilie Bolojan are reflexe dictatoriale. Nu mai e o surpriză pentru nimeni. Dar, de data aceasta, a mers mult prea departe. Poate îi suflă cineva în cască faptul că România este încă o țară democratică, membră a UE și NATO. Nu ai cum să nu ai dubii serioase dacă premierul este bine atunci când citești scrisoarea transmisă de Guvern președintei Curții Constituționale în 6 februarie 2026.

Felul în care este formulat acest document oficial reprezintă o ingerință cu bocancii în actul de justiție constituțională și o încălcare evidentă a principiului separației puterilor în stat. În momentul în care un prim-ministru indică unei instanțe ce efecte ar produce o decizie care nu convine Guvernului nu mai vorbim despre cooperare loială între instituții. Vorbim despre presiune politică", a scris Mihai Fifor într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că judecătorii CCR nu sunt subordonați prim-ministrului, iar dacă puterea politică este nemulțumită are la dispoziție modificarea legilor prin Parlament.

"Oare premierul realizează cât de periculoasă este ideea că voința Executivului trebuie să fie mai importantă decât Constituția? Aceasta este logica unui regim dictatorial. Într-o democrație, Guvernul nu transmite avertismente Curții și nu condiționează actul de justiție de obiective financiare sau politice. Judecătorii constituționali nu sunt subordonații premierului.

Iată de ce Partidul Social Democrat denunță categoric această conduită. În democrație, justiția nu se face la comandă. Judecătorii nu trebuie să sprijine interesele nimănui. Ei trebuie să apere Constituția și legile țării. Iar dacă puterea politică este nemulțumită, are la dispoziție calea democratică a modificării legii prin Parlament.

Nu are dreptul să intimideze. Dacă un premier PSD ar fi încercat măcar să gândească un asemenea gest, reziștii USR-istului Bolojan ar fi luat Palatul Victoria cu asalt în numele statului de drept. Tăcerea lor de astăzi nu face fapta mai puțin gravă", a transmis parlamentarul PSD.

În opinia sa, a fost depășită "o linie roșie". "Un asemenea derapaj trebuie semnalat și sancționat ferm. Acceptarea lui ar însemna normalizarea ideii că Executivul poate dicta, fie și indirect, unei instanțe cum să judece. Iar atunci separația puterilor nu mai există. Și, odată cu dispariția ei, nu mai există nici democrație, nici stat de drept. Există dictatură", a mai susținut Mihai Fifor.

Premierul Ilie Bolojan a transmis CCR, săptămâna trecută, o informare referitoare la consecințele amânării unor decizii privind pensiile magistraților.

El a anunțase anterior că va informa Curtea Constituțională cu privire la impactul pe care l-ar putea avea amânarea acestor decizii. Potrivit prim-ministrului României, în situația în care CCR va amâna pronunțarea unei decizii există o probabilitate "foarte mare" ca România să piardă fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ilie Bolojan reamintea că accesarea fondurilor din PNRR este condiționată de jaloanele pe care România s-a angajat să le îndeplinească.

"Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de aproape 230 de milioane de euro. Din discuțiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană, săptămâna trecută, în momentul de față Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit. Deci, ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă", a explicat el.