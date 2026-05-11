Ministrul de Externe explică, la Bruxelles, criza politică din România: Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, la Bruxelles, că România își păstrează direcția europeană și transatlantică, în ciuda crizei politice de la București. „Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume o dezbatere aprinsă în Parlament urmată de o decizie”, a afirmat ea.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care situația politică din România a ajuns în atenția partenerilor europeni și internaționali, după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură adoptate în Parlament.

„România rămâne fermă pe calea sa europeană și transatlantică”, a spus Oana Țoiu, subliniind că actuala criză face parte din mecanismele normale ale unei democrații.

Ministrul de Externe a explicat că România a trecut prin „o dezbatere aprinsă în Parlament”, urmată de o decizie politică. În urma acesteia, țara este administrată de un guvern interimar, până la finalizarea consultărilor cu președintele Nicușor Dan și formarea unei noi majorități.

Oana Țoiu a insistat că orientarea strategică a României nu este pusă sub semnul întrebării. Ea a afirmat că cetățenii români au susținut constant direcția pro-europeană și transatlantică a țării. Potrivit ministrului, negocierile politice care au loc în prezent se poartă în jurul unor posibili lideri care susțin aceeași direcție pro-europeană și nord-atlantică.

„România rămâne fermă pe calea sa europeană și transatlantică. Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume o dezbatere aprinsă în Parlament urmată de o decizie, iar acum suntem un guvern interimar până la formarea unei noi coaliții și a unui nou guvern, după consultările cu președintele Nicuşor Dan. Dar cetățenii României au fost întotdeauna dedicați acestei profunde orientări pro-europene și transatlantice. Și așa stau lucrurile acum, când negocierile au loc doar în jurul potențialilor lideri pro-europeni și nord-atlantici în ceea ce privește deciziile politice”, a spus Oana Țoiu.

Partidele din fosta coaliție de guvernare pro-europeană așteaptă soluția președintelui Nicușor Dan pentru ieșirea din criza politică. Negocierile pentru formarea unei noi majorități se poartă în continuare în culise.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la sfârșitul săptămânii viitoare, președintele Nicușor Dan ar urma să vină cu o propunere pe care să o facă partidelor din fosta coaliție de guvernare. Președintele speră că această propunere va fi acceptată de toate partidele pentru formarea fie a unei coaliții majoritare, așa cum s-a întâmplat până acum, fie o coaliție minoritară, un guvern de tranziție. Spre această direcție se îndreaptă discuțiile în momentul de față.

Președintele Nicușor Dan a făcut primele declarații, sâmbătă, după ce, săptămâna trecută, i-a chemat pe liderii fostei coaliții la Palatul Cotroceni pentru discuții informale, în urma demiterii Guvernului Bolojan. Șeful statului a promis că România va avea un „guvern pro-occidental” într-un termen „rezonabil”. De asemenea, președintele a stabilit deja principalul obiectiv al viitorului Executiv: bugetul pentru 2027.

Președintele României a spus că, după ce a stat de vorbă cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu reprezentanții minorităților naționale, s-au conturat „niște scenarii” pentru discuții viitoare. „Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentați ai minorităților naționale.