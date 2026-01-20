Ministrul Finanţelor: Ţinta de deficit bugetar pentru anul 2026 este spre 6%, iar PIB-ul prognozat, de 2.045 de miliarde de lei

Alexandru Nazare. sursa foto: Agerpres

Ţinta de deficit bugetar pentru anul 2026 este spre 6%, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă, notează Agerpres. El a mai precizat că proiecţia de creştere este în jur de 1% pentru 2026, iar PIB-ul prognozat de 2.045 de miliarde de lei.

"În privinţa ţintei de deficit, aşa cum am discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuţie şi pe parcursul elaborării bugetului şi după ce continuăm şi închidem toate discuţiile, cu coordonatorii, dar şi cu comisia, vom avea o ţintă de deficit finală, dar ea va fi în liniile anunţate anterior", a precizat Nazare.

Ministrul Finanţelor a afirmat că pentru 2026 proiecţia de creştere este în jur de 1% pentru 2026, iar PIB-ul prognozat de 2.045 de miliarde de lei.

"Este esenţial ca acest buget să prioritizeze aceste capitole extrem de importante şi pentru acest lucru proiectăm, numai în zona de PNRR, vorbim de 10,7 miliarde de euro, dintre care 7,2 miliarde de euro grant şi 3,5 miliarde de euro împrumuturi.

Pe lângă aceste 10 miliarde de euro din PNRR, proiectăm 5 miliarde de euro cheltuială a ministerelor pentru fonduri de coeziune, aproximativ 25 de miliarde de lei, la care se adaugă încă 5 miliarde de euro care sunt fonduri europene destinate agriculturii.

Deci discutăm de aproximativ 20 de miliarde de euro în investiţii, peste 100 de miliarde de lei în investiţii în bugetul anului 2026, bani extrem de importanţi pentru relansarea economică, ceea ce ne dorim pentru 2026. Proiecţia de creştere este în jur de 1% pentru 2026, PIB-ul prognozat este în jur de 2.045 de miliarde (de lei n.r.)", a adăugat ministrul Finanţelor.