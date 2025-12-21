Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii

Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a depus, duminică dimineaţă, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii, în Bucureşti.

Administraţia Prezidenţială a anunţat depunerea unei coroane de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revolutiei din 1989, din Piata Universitatii, de către şeful statului, Nicuşor Dan.

În urmă cu 1 an, când încă era primar al Bucureştiului, Nicuşor Dan transmitea că, datorită românilor care au murit la Revoluţia din 1989, "trăim într-o societate liberă, întemeiată pe valori europene şi pe respectul drepturilor fundamentale".

„Trebuie să ne oprim un moment şi să ne amintim despre acele vremuri, despre românii care au murit la Revoluţie astfel încât noi să avem acum libertatea de ne alege drumul şi de a spune fără frică ce gândim. Datorită lor trăim într-o societate liberă, întemeiată pe valori europene şi pe respectul drepturilor fundamentale”, posta Nicuşor Dan atunci.

Bucureștenii au aprins candele în Piaţa Revoluţiei

Bucureştenii au aprins, sâmbătă, candele în Piaţa Revoluţiei în semn de omagiu adus eroilor din decembrie '89. La eveniment a fost prezent şi primarul general, Ciprian Ciucu, care a aprins o lumânare în memoria victimelor Revoluţiei.

Cei prezenți în Piața Revoluției din Capitală au ținut și un moment de reculegere, în amintirea celor care au murit în urmă cu 36 de ani pentru libertate.

Evenimentul intitulat „Grădina Amintirilor” a fost organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu Asociaţia „Străzi pentru Oameni" şi Muzeul Ororilor Comunismului în România.