Bucureștenii au aprins candele și au ținut un moment de reculegere în Piața Revoluției, în memoria eroilor din decembrie 1989

Bucureştenii au aprins sâmbătă candele în Piaţa Revoluţiei în semn de omagiu adus eroilor din decembrie '89. La eveniment a fost prezent şi primarul general, Ciprian Ciucu, care a aprins o lumânare în memoria victimelor Revoluţiei. Cei prezenți în Piața Revoluției din Capitală au ținut și un moment de reculegere, în amintirea celor care au murit în urmă cu 36 de ani pentru libertate, relatează Agerpres.

Evenimentul intitulat „Grădina Amintirilor” a fost organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu Asociaţia „Străzi pentru Oameni" şi Muzeul Ororilor Comunismului în România.

„Au trecut 36 de ani de la Revoluţia care ne-a adus libertatea! Conform datelor, numai în Bucureşti au murit peste 540 de oameni şi alţi aproape 1.900 au fost răniţi. La nivel naţional, au murit peste 1.100 de oameni şi au fost răniţi circa 3.300. Ei toţi au fost eroii noştri! Şi nu i-am uitat! În semn de omagiu, în această seară, am aprins candelele şi am ţinut un moment de reculegere în Piaţa Revoluţiei din Capitală, care timp de două zile a fost eliberată de maşini şi redată pietonilor”, a transmis Primăria Generală într-o postare pe Facebook.

Primarul Ciprian Ciucu a aprins şi el o candelă şi a vorbit despre cum ar putea fi transformată Piaţa Revoluţiei, un loc simbolic pentru Bucureşti.

„De la Revoluţie până în prezent, Capitala s-a transformat semnificativ. Dar mai sunt multe de făcut. Vreau să-i felicit pe cei de la 'Străzi pentru oameni', asociaţia care a avut iniţiativa de a elibera acest loc de maşini, pentru că este un eveniment de conştientizare a acestui loc. Şi faptul că au îmbinat ideea de a reda oraşul pietonilor cu momentul istoric al Revoluţiei mi se pare cheia succesului.

Ca primar, voi sprijini astfel de iniţiative civice, voi aduce în Bucureşti pietonalizare treptată, eliberând trotuarul de maşini, începând cu străzile principale şi cu bulevardele, astfel încât oraşul să fie mult mai atractiv. De multe ori, nu apucăm să-l vedem de atâtea maşini. Acest lucru va începe din ianuarie, dar incremental, pas cu pas, zonă cu zonă”, a promis Ciprian Ciucu