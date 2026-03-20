Nicușor Dan a fost primit, la Bruxelles, de Regele Belgiei. Ce au discutat cei doi

1 minut de citit Publicat la 17:28 20 Mar 2026 Modificat la 17:28 20 Mar 2026

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Regelui Belgienilor.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit vineri, în Belgia, la Castelul Regal din Laeken, cu Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor. Şeful statului i-a mulţumit regelui pentru prezenţa contingentului belgian la Grupul de Luptă de la Cincu şi pentru cooperarea dintre cele două state în domeniul medical.

Nicuşor Dan şi Regele Belgienilor au discutat şi despre creşterea cooperării în domeniul noilor tehnologii, cercetării şi energiei nucleare. În cadrul discuţiilor, a fost abordat şi subiectul cooperării în domeniul medical, având în vedere numărul mare de medici români care lucrează în Belgia, în acest moment.

A fost remarcat şi sprijinul pe care Belgia îl acordă României în tratarea marilor arşi, foarte mulţi pacienţi români fiind transferaţi la spitale belgiene, în astfel de situaţii.

În cursul după-amiezii, președintele României a participat la reuniunea Consiliului European.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda întâlnirilor s-au aflat teme majore pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate și care reflectă dinamica actuală globală. Printre acestea s-au numărat consolidarea competitivității economice a UE, situația din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum și măsurile necesare pentru întărirea securității și apărării Uniunii Europene.

Liderii europeni au avut și o discuție cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, privind situația geopolitică și multilateralismul.