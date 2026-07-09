Nicușor Dan a primit de la Erdogan un pistol Gumusay și gloanțe. Ce a făcut Președintele cu arma

1 minut de citit Publicat la 13:40 09 Iul 2026 Modificat la 13:49 09 Iul 2026

Nicușor Dan a primit de la Erdogan un pistol Gumusay și gloanțe. Arma va trece în custodia SPP. FOTO: X ibrahim Haskoloğlu

Președintele Nicușor Dan a primit cadou de la liderul Turciei, Recep Erdogan, un pistol Gumusay și muniția aferentă, la finalul Summitului NATO de la Ankara, a comunicat joi Administrația Prezidențială. Cadouri similare au fost oferite și celorlalți lideri participanți.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, arma primită de Nicușor Dan este însoțită de documente legale de proveniență și de licența de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia.

O fotografie cu arma primită de Nicușor Dan a fost postată pe rețeaua socială X de jurnalistul turc ibrahim Haskoloğlu.

După primirea cadoului, echipa de protecție a președintelui României a preluat pistolul pentru verificări. Ulterior, arma a fost luată în evidență de Administrația Prezidențială, potrivit procedurilor specifice.

Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale privind regimul armelor și munițiilor, a precizat sursa citată.

Informația despre cadoul oferit de Erdogan liderilor NATO preenți la summit a fost dezvăluită de premierul britanic Keir Starmer.

Starmer, care a vorbit cu jurnaliştii britanici aflaţi la bordul avionului său la întoarcerea de la Ankara, a explicat că preşedintele turc i-a oferit fiecărui lider un pistol gravat cu numele său, însoţit de o cutie de muniţie. Erdogan şi-a însoţit cadoul cu o notă care scutea armele de controlul la export.

Prim-ministrul a precizat, însă, că a fost nevoit să lase pistolul în Turcia, deoarece introducerea acestuia în Regatul Unit ar fi fost ilegală, srie Agerpres, are citează AFP.