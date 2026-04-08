Nicușor Dan anunță că va face „relativ curând” și „la momentul potrivit” un anuț despre numirile noilor șefi de la SRI și SIE

„Evident că e nevoie de un director civil (la SRI)”, este de părere președintele României, Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a precizat miercuri seara că este „evident” că SRI are nevoie de un director civil dar încă nu a făcut public nicio nominalizare de director propus la conducerea acestui serviciu sau la șefia SIE. Șeful statului a spus că aceste numiri vor fi făcute „relativ curând” și „la momentul potrivit”.

„Evident că e nevoie de un director civil (la SRI), tocmai pentru că o parte dintre întrebările justificate sa aibă un răspuns adecvat, formal, informal, pentru ca societatea să înțeleagă ce face serviciul ăsta. Dincolo de această interfata, sunt lucruri care se întâmplă: ați văzut comunicatul de ieri al FBI”, a spus Nicușor Dan.

Serviciile de informații și aplicare a legii din SUA, Canada, Ucraina, România, Germania, Italia, Polonia și alte țări au demascat o operațiune la scară largă a grupării de hackeri ruși, afiliați GRU, care spiona prin intermediul unor routere Wi-Fi slab protejate.

Într-o reacție pe Facebook, președintele Nicușor Dan a vorbit despre operațiunea coordonată dintre serviciile de informații.

„FBI, împreună cu mai mulți parteneri, printre care SRI, a anunțat destructurarea unui atac informatic prelungit asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale. Actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice. Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta”, a scris președintele României.

SRI nu mai are un director civil din iulie 2023, când fostul șef al instituției, Eduard Hellvig, și-a dat demisia.

În luna februarie, președintele Nicușor Dan a spus că discuțiile pentru numirile viitorilor șefi la serviciile secrete române (SRI și SIE) „se suspendă” de fiecare dată când există „tensiunil politice” în spațiul public. Șeful statului a refuzat să dea la acea dată un termen până la care aceste numiri vor fi făcute.

„În mod deliberat, aceste discuții se supendă când sunt alte discuții și tensiuni în spațiul public, în zona politică. Acum, haideți să vedem, să se termine concursul pentru procurori, bugetul și o să revenim la ele”., a spus Nicușor Dan.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele Nicușor Dan a precizat că numele vehiculate în spațiul public pentru conducerea serviciilor de informații nu au legătură cu discuțiile reale purtate la nivel instituțional și că procesul de selecție se află într-o etapă avansată. „Pentru fiecare din aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă și niște discuții. Sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Eu voi propune, Parlamentul va aproba”, a spus președintele României.