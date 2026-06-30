Nicușor Dan avertizează în cazul ROMATSA: "Să ne uităm la calitatea legilor. Nu închizi o instituție pentru un conflict de muncă"

Avioane la sol. O eventuală menținere a deciziei de suspendare a activității ROMATSA la Curtea Supremă ar paraliza traficul aerian deasupra României și ar izola geopolitic țara noastră. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a spus, marți, că trebuie să existe un plan de rezervă în cazul ROMATSA și a confirmat că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de luni au fost discutate soluții pentru situația în care activitatea acestui furnizor de servicii de navigație aeriană este suspendată prin decizie judecătorească definitivă.

"Nu o să mă pronunț pe judecata judecătoarei de caz. Pot să mă pronunț - exact cum am făcut-o și în cazul Dominic Fritz - pe calitatea legilor noastre.

Adică, totuși, nu e posibil ca pentru o chestiune de conflict de muncă, instituția să-și înceteze activitatea. Ca să fiu și mai clar, Legea discriminării spune că dacă orice persoană juridică discriminează pe oricine, persoana juridică poate să își înceteze activitatea.

Nicușor Dan: "Trebuie să ne uităm la calitatea legilor, iar sancțiunile trebuie să fie proporționale"

Mi se pare disproporționat. La fel și cu legea ANI: știți că am avut un litigiu - dacă greșești o virgulă, pleci din spațiul public trei ani.

Deci trebuie să ne uităm la calitatea legilor, astfel încât sancțiunile să fie tot timpul proporționale", a argumentat șeful statului.

El a avertizat că statul trebuie să prevadă niște mecanisme pentru situația în care hotărârea de la Curtea de Apel este confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

E vorba de a preveni scenariul în care, "de pe o zi pe alta, nu mai pot zbura avioane în România", a explicat șeful statului.

Nicușor Dan: "CSAT a discutat soluțiile de backup în cazul în care soluția în cazul ROMATSA este menținută de Curtea Supremă"

"Decizia CSAT este că, la momentul la care se va judeca recursul, trebuie să existe un backup cu una din patru soluții care au fost enumerate ieri (luni, n.r.) acolo și care trebuie analizate de colective de juriști. Să existe una din cele patru soluții deja în vigoare, astfel încât activitatea să nu fie perturbată", a subliniat șeful statului.

O eventuală suspendare a activității ROMATSA ar atrage o izolare geopolitică, au avertizat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în ședința de luni, ocazie cu care au solicitat autorităților publice competente să găsească soluții.

"O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic", arată un comunicat al Administrației Prezidențiale transmis la finalul ședinței CSAT de luni.

Decizia Curții de Apel nu este definitivă sau executorie, însă dacă devine astfel, va genera un blocaj operațional ce ar atrage o izolare geopolitică (a României), prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL, a indicat CSAT.

Ar fi afectate și statutul României în fața partenerilor, și transporturile aviatice interne

"În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare.

În acest sens, membrii Consiliului au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitate a spațiului aerian", a precizat Administrația Prezidențială.

În luna februarie 2026, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian.

Aceștia au acuzat compania de discriminare la angajare.