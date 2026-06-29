Inspecţia Judiciară va verifica decizia de suspendare a serviciilor ROMATSA care ar putea paraliza traficul aerian

Pe 27 februarie, un judecător de la Curtea de Apel București a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian ROMATSA. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu o hotărâre a Curții de Apel București privind suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA, în contextul unor acuzații de discriminare la angajare și al posibilelor implicații asupra continuității traficului aerian, potrivit Agerpres.

Decizia instanței, care nu este definitivă, a dispus suspendarea temporară a activității ROMATSA pentru o perioadă de o lună, iar efectele acesteia asupra securității spațiului aerian au fost analizate și în CSAT.

Pe 27 februarie, un judecător de la Curtea de Apel București a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian ROMATSA, după ce mai muți controlori de trafic au dat în judecată compania pentru discriminare în legătură cu condițiile de angajare.

"Admite, în parte, cererea de suspendare cum a fost completată sub aspectul cadrului procesual pasiv la data de 28.11.2024 și cum a fost precizată la data de 22.10.2025 (...). În temeiul art. 27 alin. 5 din Ordonanță nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare: Dispune suspendarea pe o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA SA, de către autoritățile emitente a certificatului de furnizor de servicii număr: CN 01, ediția 3.0 eliberat de R.A Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14 iunie 2023, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentințe. Respinge cererea de suspendare precizată la data de 28.11.2024 ca fiind formulată de reclamanți în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării', se arată în minuta deciziei. Decizia instanței nu este definitivă.

Ce au decis membrii CSAT

Membrii CSAT au atras atenția luni că problema ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic.

În acest context, membrii CSAT au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile cu atribuții în domeniu, să identifice și să implementeze măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciilor de navigație aeriană și pentru garantarea funcționării în condiții de siguranță a spațiului aerian național.

În comunicatul transmis de Administrația Prezidențială se avertizează că blocajul operațional ar atrage "o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică". Totodată, credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL ar fi grav afectată:

"În luna februarie 2026, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic.

Decizia Curții de Apel nu este definitivă sau executorie. Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL.

În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare. În acest sens, membrii Consiliului au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitate a spațiului aerian", a transmis Administrația Prezidențială la finalul ședinței CSAT.