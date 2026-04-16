Nicuşor Dan: De principiu, îmi doresc un al doilea mandat. Acum, vreau să fac cât mai bine în România şi după aia mai vedem

Nicuşor Dan, Preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că de principiu îşi doreşte un al doilea mandat în fruntea statului, menţionând, însă, că alegerile din 2030 nu sunt preocuparea sa în momentul acesta, notează Agerpres.

"Acum, cu titlu general, bineînţeles că aşa, de principiu, îmi doresc un al doilea mandat, pentru că am înţeles la Primărie ce înseamnă să construieşti, dar obsesia că - am văzut asta în spaţiul public, că tot ce fac eu în momentul ăsta este pentru a avea un al doilea mandat - asta nu e nicidecum adevărată", a afirmat Nicuşor Dan, într-o emisiune la Europa FM.

El a spus că prioritatea sa este ca, prin acest mandat, să facă în România "cât mai bine".

"Ce vreau eu să spun este că înţeleg responsabilitatea pe care poziţia asta mi-o dă, trăim o perioadă complicată şi intern şi extern, şi prioritatea mea este ca, prin acest mandat, să fac cât mai bine în România şi după aia mai vedem", a arătat preşedintele.

Întrebat dacă nu crede că debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria îl va determina pe acesta să devină un rival al său la alegerile prezidenţiale din 2030, preşedintele a răspuns: "Din nou, nu este preocuparea mea, în momentul acesta, alegerile din 2030. Mai vedem prin 2029 cum, ce o să se întâmple în România şi toate celelalte".