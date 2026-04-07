Nicușor Dan, despre scrisoarea de la Trump: „A mulțumit pentru colaborare, inclusiv pentru accesul la bazele din România”

Nicușor Dan, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, în Washington, 19 februarie 2026. Sursa foto: Administrația Prezidențială a României

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că în scrisoarea transmisă de președintele american Donald Trump acesta a mulțumit pentru colaborar, „inclusiv pentru accesul tehnicii și soldațiilor” la baze din România.

„Scrisoarea a venit acum câteva zile ca raspuns la invitația mea și a președintelui polonez, România și Polonia sunt organizatoareale Summitului B9. O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație, pentru colaborare, inclusiv pentru accesul tehnicii și soldațiilor la baze din România și în ceea ce privește B9 că această scrisoare a fost transmisă către secretarul de stat. Foarte probabil o să avem toți șefii de stat și de guverne din formatul B9 plus țările nordice la București”, a declarat președintele României.

Surse oficiale au precizat, luni, pentru Antena 3 CNN, că Donald Trump a trimis o scrisoare în care a mulțumit României și Poloniei pentru creșterea procentului din PIB pentru Apărare și creșterea de până la 5%, în anii viitori. Președintele SUA nu va veni în România, însă l-ar putea trimite pe Marco Rubio.

Formatul București 9 a fost înfiinţat la iniţiativa fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, şi a preşedintelui Poloniei, Andrzej Duda, în 2015, iar prima reuniune a avut loc la Bucureşti.

Formatul a luat naștere ca reacție la atitudinea agresivă a Rusiei, în special după anexarea peninsulei Crimeea și desfășurarea operațiunilor militare din Donbas în 2014. Toate țările alianței fie au făcut parte din fosta Uniune Sovietică (URSS), fie au făcut parte din sfera sa de influență. În 2025, Summitul B9 a fost organizat la Vilnius.