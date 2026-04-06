Surse: Ce a răspuns Donald Trump la invitația de a participa la Summitul B9 la București. Președintele SUA a mulțumit României

1 minut de citit Publicat la 11:38 06 Apr 2026 Modificat la 11:53 06 Apr 2026

Donald Trump a răspuns la invitația de a participa la Summitul B9 care va avea loc la București, pe 13 mai, însă nu va veni fizic, ci, cel mai probabil, îl va trimite pe Marco Rubio.

Surse oficiale au precizat pentru Antena 3 CNN că Donald Trump a trimis o scrisoare în care a mulțumit României și Poloniei pentru creșterea procentului din PIB pentru Apărare și creșterea de până la 5%, în anii viitori.

De asemenea, a mulțumit și pentru sprijinul acordat în contextul războiului din Iran.

Formatul București 9 a fost înfiinţat la iniţiativa fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, şi a preşedintelui Poloniei, Andrzej Duda, în 2015, iar prima reuniune a avut loc la Bucureşti.

Formatul a luat naștere ca reacție la atitudinea agresivă a Rusiei, în special după anexarea peninsulei Crimeea și desfășurarea operațiunilor militare din Donbas în 2014. Toate țările alianței fie au făcut parte din fosta Uniune Sovietică (URSS), fie au făcut parte din sfera sa de influență. În 2025, Summitul B9 a fost organizat la Vilnius.

Liderii care participă la Summitul B9 de la București

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni în România, la summitul formatului București 9, a declarat președintele Nicușor Dan în cadrul unei conferințe comune cu înaltul oficial al Alianței Nord-Atlantice.

„L-am invitat pe domnul secretar general la summitul B9 de la București, iar invitația a fost acceptată, deci, o să-l avem în mai pe domnul Rutte la București; mulțumesc pentru asta”, a spus șeful statului.

Aproximativ 15 lideri aliați și parteneri sunt așteptați la Summitul B9.

Formatul București 9 este un format de coordonare în domeniul apărării care reunește nouă state membre NATO de pe flancul estic al Alianței: Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia.

Grupul a fost creat în 2015 de președinții României și Poloniei pentru a alinia pozițiile regionale înaintea summiturilor NATO și pentru a consolida cooperarea militară între statele de pe flancul estic al Alianței.

La summitul de la București a fost invitat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„L-am invitat pe domnul Președinte la reuniunea B9 care va avea loc în mai la București”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean, susținută la Palatul Cotroceni.

Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României.