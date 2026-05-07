Noua lege a salarizării, discutată cu Banca Mondială. „Am redactat un document scurt de două pagini. Avem nevoie de două lucruri”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre legea salarizării, jalon în PNRR, că în actualul context politic, împreună cu echipa Bancii Mondiale, a redactat un document scurt de două pagini cu principiile, pe care îl va trimite partidelor. El a mai spus că nu vor începe consultările pe un proiect care nu are un minim acord cu o majoritate parlamentară.

„Am tot primit întrebări legate de ce facem cu proiectul de salarizare, în condiţiile date. Nu se schimbă prea mult. Am spus că avem nevoie de două lucruri pentru a putea să pregătim proiectul mai departe sau să-l scoatem în consultări. Primul este să avem anvelopa financiară de la Ministerul Finanţelor Publice, suntem în acest moment în contact direct cu Ministerul Finanţelor pe acest subiect, se fac analize chiar zilele acestea. Sperăm să se termine, ca să putem avea această analiză. Al doilea lucru. Împreună cu echipa Bancii Mondiale am redactat un document scurt de două pagini cu principiile şi lucrurile esenţiale ca fundament pentru acest proiect pentru care, aşa cum am mai anunţat, doresc că existe un acord politic mai larg, pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să-l susţină”, a spus ministrul interimar al Muncii.

Pîslaru a menţionat că, în acest moment, guvernul nu are posibilitatea să mai lanseze ordonanţe de urgenţă.

„Singurul cadru prin care îl putem adopta este un proiect de lege sau o iniţiativă parlamentară. De aceea, în momentul în care vom reuşi să avem un minim acord pe aceste principii, pentru ca practic să nu existe o sărire la beregată instantanee pe un proiect care, din raţiuni strict politice, să trebuiască să-l critice unii şi ceilalţi şi să putem să ne îndreptăm către o coalizare pe această reformă crucială, inclusiv în PNRR, cu miză financiară, aceasta este modalitatea de lucru”, a menţionat ministrul interimar al Muncii.

El a precizat că speră ca săptămâna viitoare să poată avea o reacţie de la partide.

„Ca timp, speranţa mea este că, după ce lucrurile se mai răcoresc, săptămâna viitoare să putem avea o reacţie de la partide pe această listă de principii pe care o să o transmitem partidelor pentru a vedea dacă putem avea un acord”, a subliniat Pîslaru.

„Ca să clarific, nu vom începe consultările pe un proiect care nu are un minim acord de principii cu o majoritate parlamentară”, a completat el.

Săptămâna trecută a avut loc o prima rundă de consultări la Palatul Victoria, între liderii de sindicat, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și consilierul de stat Luciana Antoci, privind noua Lege a salarizării unitare. Discuțiile au avut loc în timp ce, în fața Guvernului, peste 10.000 de oameni au protestat față de măsurile de austeritate. La finalul consultărilor, ministrul Dragoș Pîslaru a reiterat că veniturile angajaților din sistemul public nu vor scădea și că vor fi analizate toate problemele ridicate de sindicate.

Reprezentanţii Guvernului au primit mandat din partea premierului Ilie Bolojan să aibă consultări cu sindicatele, în baza principiului dialogului social, a transmis Executivul într-un comunicat de presă.



„Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi a salarizării. Acesta este un principiu de bază al proiectului elaborat sub coordonarea fostului ministru al Muncii, Florin Manole.

După clarificarea tuturor aspectelor care ţin de spaţiul fiscal, vom începe consultări ample cu reprezentanţii confederaţiilor sindicate, familiilor profesionale şi sindicatelor, astfel încât forma consolidată a proiectului să fie rezultatul unei ample dezbateri”, a spus Dragoş Pîslaru.