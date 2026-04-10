Oana Țoiu, după discuția cu Marco Rubio: „Cooperarea noastră pentru descurajare și apărare e mai relevantă ca niciodată”

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio. Cei doi au discutat despre cooperarea dintre cele două țări în domenii precum apărarea, energia dar și cultura. Rubio a mulțumit României pentru ajutorul acordat SUA.

„Am avut aseară o discuție telefonică cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, despre provocările actuale de securitate și viitorul relației noastre bilaterale. Cooperarea noastră pentru descurajare și apărare este mai relevantă ca niciodată, fiind susținută de un Parteneriat Strategic de încredere și de lungă durată. Am pus în convorbirea noastră un accent deosebit pe securitate, dezvoltare economică și pe prioritățile comune care vor ghida întâlnirile noastre la nivel înalt din acest an”, a transmis Oana Țoiu, după discuția cu Rubio.

„Am explorat împreună modalități de a aprofunda cooperarea în domenii strategice: apărare, energie, tehnologie și minerale critice, dar și consolidarea legăturilor interumane. Relația dintre țările noastre este un pilon de stabilitate nu doar bilateral, ci pentru întreaga regiune. Am reafirmat contribuția activă a României la coordonarea Aliată pe Flancul Estic și dorința noastră de a crește componenta economică a parteneriatului strategic.

Am salutat și un nou pas concret în relațiile noastre. Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat au finalizat acordul formal pentru programul MECEA și lansarea Romania-United States Exchange Program. Primele delegații ale Congresului SUA vor sosi în România chiar până la sfârșitul acestui an.

Am susținut importanța acestui program de schimburi educaționale și culturale pentru că diplomația înseamnă prezență și cunoaștere directă. Ne dorim ca membrii Congresului SUA și specialiștii americani să descopere universitățile noastre, dinamismul antreprenorilor în tehnologie din România, inițiativele societății civile și expertiza noastră în securitate și energie”, transmite ministrul de externe al României.