Parlamentarii SOS vor vota moțiunea contra lui Bolojan. Votul va fi la vedere

Publicat la 10:51 05 Mai 2026 Modificat la 10:51 05 Mai 2026

Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, în Parlament, 5 mai 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Diana Șoșoacă a anunțat, cu puțin timp în urmă, că parlamentarii formațiunii S.O.S. România vor vota moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan, iar votul va fi unul la vedere. Este vorba despre 16 aleși care nu și-au pus semnăturile pe moțiunea depusă de PSD și AUR. Votul va fi la vedere.

Lidera SOS România a afirmat că decizia a fost una dificilă, în contextul pozițiilor anterioare ale partidului. „Opoziția s-a unit cu puterea. Pentru noi a fost o alegere ingrată, pentru că am spus că nu ne vom uni cu PSD”, a declarat aceasta.

Potrivit lui Șoșoacă, hotărârea a fost luată în urma unor consultări interne extinse, inclusiv sondaje realizate în rândul susținătorilor. Ea a susținut că, în patru județe și două țări, votul a fost în proporție de 100% pentru susținerea moțiunii, în timp ce în trei țări și trei județe rezultatul a fost în totalitate împotrivă. „Restul, care înseamnă peste 85%, au votat peste 70% pentru votarea moțiunii. Am avut un sondaj live până la 4 dimineața”, a explicat aceasta.

„Cei mai mulți au spus că vor să pice Bolojan. Cei mai mulți au spus să pentru a scapă de politica woke a USR”, a mai declarat Diana Șoșoacă.

Moțiunea împotriva lui Bolojan urmează să fie supusă votului în Parlament astăzi.