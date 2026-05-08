Petrișor Peiu acuză Guvernul că se pregătește să vândă „netransparent” acțiuni la Romgaz și Hidroelectrica

Senatorul AUR Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan că, deși a fost demis de Parlament, pregătește în continuare vânzarea „netransparentă” a unor pachete de acţiuni deţinute de stat la Romgaz şi Hidroelectrica „sub valoarea pieței”. Liderul senatorilor AUR susține că din procedură vor fi excluși cetățenii români și vor fi favorizate în schimb fondurile de investiţii, relatează Agerpres.

Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan, care în acest moment este interimar și nu are puteri depline, că pregătește „tunul mandatului”.



„Deşi demis de Parlament, guvernul 'Vlaicu-Vodă', patronat de doamna Clara, continuă să preseze pentru a da tunul mandatului: vânzarea acţiunilor deţinute la cele mai mari două companii din ţară printr-un plasament ascuns, obscur şi departe de propriii cetăţeni. (...)

Guvernul spune că, în cazul plasamentului accelerat privat de acţiuni, nu doamna Clara va alege fondurile de investiţii care vor primi cadou nişte acţiuni la un preţ cu discount, ci o bancă 'de investiţii'. Dar Guvernul va desemna respectiva bancă de investiţii. De ce am crede în bunele intenţii ale unei bănci? Tot o hotărâre arbitrară va fi luată, nu va fi o procedură de piaţă”, a declarat Petrişor Peiu.



Senatorul AUR a adăugat că „un investitor privat poate să facă ce vrea şi să folosească inclusiv plasarea accelerată, dar statul are datoria să lucreze transparent şi deschis”.



„Guvernul mai omite să spună şi ce discount a avut Fondul Proprietatea la plasarea accelerată privată a acţiunilor: între 12 şi 16%. Dacă acest lucru este acceptat de către un privat, statul nu poate accepta asta. Curtea de Conturi ar sancţiona o asemenea procedură cu certitudine. Iar Parchetul ar declanşa, cu siguranţă, urmărirea penală a făptuitorului”, a mai spus Peiu.

Scandalul vânzării la bursă a unor pachete de acțiuni la companiile statului a început înainte ca Guvernul Bolojan să fie demis, după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat un raport al companiilor de stat guvernului.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a spus că a realizat o analiză privind restructurarea companiilor şi eventuala listare la bursă, iar documentul a fost transmis Guvernului României pentru a fi discutat cu partidele politice.

„A existat o propunere, o analiză la nivelul cabinetului. Obligaţia mea ca şi coordonator de reformă a fost să fac o analiză privind restructurarea companiilor şi eventuala listare la bursă. Am prezentat posibilităţi de listare.

Nu au existat discuţii cu nimeni şi, în mod transparent, am pus pe masa guvernului ca să se creeze acest dialog cu partidele politice, cu coaliţia”, a explicat Oana Gheorghiu.

La rândul său, premierul demis Ilie Bolojan a dat asigurări că nu a fost luată nicio decizie finală și nu se vor face vânzări accelerate. „Nu e o decizie a actualului guvern, nu e un tun pe ultima sută de metri”, a spus Ilie Bolojan.